Вакансия Frontend Developer

​​Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем сильного разработчика в команду фронтенда. Наша команда занимается развитием контентной части сайта (новости, блоги и посты), статистической (статистика по разным видам спорта, в том числе и киберспорт), UGC (пользовательские посты, чаты и комментарии, fantasy-лига, лига прогнозов) и, конечно же, монетизацией.

У нас есть единая кодовая база на Vue.js и Node.js, которая обслуживает несколько разных платформ (например, sports.ru и cyber.sports.ru). Свежий стек, на который мы мигрируем весь сайт: TypeScript, vue 3, pinia, vite, storybook, GraphQL, всё это в монорепозитории на pnpm. У нас есть eslint, stylelint и pre-commit хуки, чтобы не приходилось думать о стилях. Используем дизайн-систему и библиотеку UI-компонентов.

С нами ты будешь:

Принимать архитектурные решения, как для новых проектов, так и для уже существующих.

Писать поддерживаемый и масштабируемый код на Vue.js и Node.js, покрывать его тестами.

Делать универсальные компоненты с возможностью расширения, которые могут использоваться в разных контекстах с разными источниками данных.

Заниматься около-DevOps задачами: внедрять RUM/APM, настраивать мониторинги и т.п.

Участвовать в код-ревью коллег.

Оптимизировать скорость загрузки и работы сайта.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Понимание устройства и потребностей продуктовой разработки.

Уверенные знания нативного JavaScript.

Опыт работы с любым современным фреймворком (React/Vue/Angular).

Опыт работы с Node.js и изоморфными приложениями.

Понимание основных паттернов проектирования и умение их применять.

Будет здорово, если у тебя есть опыт работы с CI/CD, TypeScript и Docker/Kubernetes. Круто, если у тебя нет страха перед неизвестным, ты не боишься лезть в node_modules и знаешь про «правило бойскаута». За опыт работы с рекламой (Yandex AdFox, Google DFP/AdManager) отдельный лайк.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.

Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему “простые” люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также: