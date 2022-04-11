Вакансия Frontend Developer

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Сейчас мы ищем сильного разработчика в команду фронтенда. Наша команда занимается развитием контентной части сайта (новости, блоги и посты), статистической (статистика по разным видам спорта, в том числе и киберспорт), UGC (пользовательские посты, чаты и комментарии, fantasy-лига, лига прогнозов) и, конечно же, монетизацией.
У нас есть единая кодовая база на Vue.js и Node.js, которая обслуживает несколько разных платформ (например, sports.ru и cyber.sports.ru). Свежий стек, на который мы мигрируем весь сайт: TypeScript, vue 3, pinia, vite, storybook, GraphQL, всё это в монорепозитории на pnpm. У нас есть eslint, stylelint и pre-commit хуки, чтобы не приходилось думать о стилях. Используем дизайн-систему и библиотеку UI-компонентов.
С нами ты будешь:
- Принимать архитектурные решения, как для новых проектов, так и для уже существующих.
- Писать поддерживаемый и масштабируемый код на Vue.js и Node.js, покрывать его тестами.
- Делать универсальные компоненты с возможностью расширения, которые могут использоваться в разных контекстах с разными источниками данных.
- Заниматься около-DevOps задачами: внедрять RUM/APM, настраивать мониторинги и т.п.
- Участвовать в код-ревью коллег.
- Оптимизировать скорость загрузки и работы сайта.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Понимание устройства и потребностей продуктовой разработки.
- Уверенные знания нативного JavaScript.
- Опыт работы с любым современным фреймворком (React/Vue/Angular).
- Опыт работы с Node.js и изоморфными приложениями.
- Понимание основных паттернов проектирования и умение их применять.
- Будет здорово, если у тебя есть опыт работы с CI/CD, TypeScript и Docker/Kubernetes. Круто, если у тебя нет страха перед неизвестным, ты не боишься лезть в node_modules и знаешь про «правило бойскаута». За опыт работы с рекламой (Yandex AdFox, Google DFP/AdManager) отдельный лайк.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителей fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему “простые” люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Техническое собеседование максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.
- И финальное интервью с СТО и HRD, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.