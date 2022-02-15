Вакансия Backend Golang Developer

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Сейчас мы ищем Middle Backend-разработчика в нашу Core команду — продуктовый юнит в бэкенде, который занимается разработкой сервиса спортивной и киберспортивной статистики. Проект статистики — один из самых молодых в Sports.ru, поэтому здесь нет legacy и распиливания монолитов. Используется исключительно микросервисная архитектура.
Вся разработка создается с нуля на Go. Для передачи данных на клиент используем GraphQL. Храним данные в Postgresql, MySQL, MongoDB, Redis. За очередь отвечает RabbitMQ. Собираем и смотрим логи в Elasticsearch, Filebeat и Kibana, метрики — в Prometheus и Grafana. Сами сервисы живут в Кubernetes. Куда без NGINX, Docker, Git.
С нами ты будешь:
- Участвовать на всех этапах разработки: от обсуждения фич и проработки архитектуры до деплоя и мониторинга работы.
- Участвовать в смежных проектах: интеграция внешних поставщиков статистики по Dota и CS:GO, push-уведомления, разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям и многое другое.
- Разрабатывать микросервисы на Golang, создавать GraphQL API для web-версии и приложений iOS и Android.
- Оптимизировать работу приложений, искать проблемы с производительностью и надежностью.
- Покрывать код тестами и проводить код-ревью.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- Опыт коммерческой разработки на Go не менее 1 года.
- Уверенное владение SQL.
- Опыт работы с микросервисной архитектурой.
- Понимание, как работает HTTP/gRPC.
- Знание MongoDB, Redis, RabbitMQ и/или GraphQL.
- Будет плюсом, если у тебя есть опыт разработки высоконагруженных сервисов. Идеально, если любишь спорт или киберспорт.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителе fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Техническое собеседование максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.
- И финальное интервью с СТО и HRD, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.