Вакансия Backend Golang Developer

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, миллионами MAU, миллиардом мобильных пушей в день, собственной рекомендательной системой и машинным обучением для определения конфликтных ситуаций в комментах.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас мы ищем Middle Backend-разработчика в нашу Core команду — продуктовый юнит в бэкенде, который занимается разработкой сервиса спортивной и киберспортивной статистики. Проект статистики — один из самых молодых в Sports.ru, поэтому здесь нет legacy и распиливания монолитов. Используется исключительно микросервисная архитектура.

Вся разработка создается с нуля на Go. Для передачи данных на клиент используем GraphQL. Храним данные в Postgresql, MySQL, MongoDB, Redis. За очередь отвечает RabbitMQ. Собираем и смотрим логи в Elasticsearch, Filebeat и Kibana, метрики — в Prometheus и Grafana. Сами сервисы живут в Кubernetes. Куда без NGINX, Docker, Git.

С нами ты будешь:

Участвовать на всех этапах разработки: от обсуждения фич и проработки архитектуры до деплоя и мониторинга работы.

Участвовать в смежных проектах: интеграция внешних поставщиков статистики по Dota и CS:GO, push-уведомления, разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям и многое другое.

Разрабатывать микросервисы на Golang, создавать GraphQL API для web-версии и приложений iOS и Android.

Оптимизировать работу приложений, искать проблемы с производительностью и надежностью.

Покрывать код тестами и проводить код-ревью.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Опыт коммерческой разработки на Go не менее 1 года.

Уверенное владение SQL.

Опыт работы с микросервисной архитектурой.

Понимание, как работает HTTP/gRPC.

Знание MongoDB, Redis, RabbitMQ и/или GraphQL.

Будет плюсом, если у тебя есть опыт разработки высоконагруженных сервисов. Идеально, если любишь спорт или киберспорт.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.

Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителе fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также: