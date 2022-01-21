Вакансия Senior DevOps Engineer

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ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сейчас в команде DevOps четыре специалиста, и мы ищем коллегу уровня Senior, который усилит нас и поможет внедрять улучшения еще быстрее и качественнее.

В работе мы используем: Kubernetes (1000+ ядер), базы данных – PostgreSQL, MySQL, Clickhouse и немного MongoDB, CI/CD на базе GitLab, мониторинг на основе Prometheus и Grafana, ELK (filebeat, APM, kibana, elasticsearch), аналитическую инфраструктуру – Redash, Airflow, Snowstream. Мы придерживаемся принципов IaC и подробно описываем инфраструктуру в Ansible, а любые изменения фиксируем в Git. Также у нас запущен процесс полного перехода с bare-metal в облака.

С нами ты будешь:

Развивать инфраструктуру проектов совместно с коллегами из отдела: актуализировать выбранные решения и при необходимости менять их.

Поддерживать разработку при внедрении новых сервисов и изменениях в работающих сервисах.

Поддерживать работоспособность Kubernetes, тестовые и стейджинг окружения, базы данных. Участвовать в переходе от bare-metal инфраструктуры в облачную.

Поддерживать мониторинг и реагировать на инциденты в продуктовой среде.

Синхронизироваться с командой платформенной разработки – совместно выбирать решения для автоматизации сборки и выкатки кода, организации конфигурации сервисов, автоматизации мониторинга и алертинга для бизнес-сервисов и сервисов инфраструктуры.

Взаимодействовать с сетевыми инженерами по поводу организации сетевого взаимодействия внутри инфраструктуры и доступности проектов для пользователей, а также принимать решения о расширении пропускной способности на уровне провайдеров.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

У тебя есть опыт работы с большей частью вышеописанных технологий.

Ты понимаешь и строго следуешь принципам IaC.

Умеешь настраивать и развивать сложные CI/CD-сценарии.

Хочешь развивать инфраструктуру большого веб-проекта, находить узкие места и улучшать производительность не только за счет добавления «железа».

С интересом разбираешься в непонятных инцидентах на продакшене и предлагаешь надежные решения проблем.

Умеешь ставить задачи себе и коллегам.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

, которое ты можешь определять самостоятельно. К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.

Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против. ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.

со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и можем компенсировать. Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

, чтобы наши ребята всегда были в тренде. Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителе fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также: