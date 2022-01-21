Вакансия Senior DevOps Engineer

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ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Сейчас в команде DevOps четыре специалиста, и мы ищем коллегу уровня Senior, который усилит нас и поможет внедрять улучшения еще быстрее и качественнее.
В работе мы используем: Kubernetes (1000+ ядер), базы данных – PostgreSQL, MySQL, Clickhouse и немного MongoDB, CI/CD на базе GitLab, мониторинг на основе Prometheus и Grafana, ELK (filebeat, APM, kibana, elasticsearch), аналитическую инфраструктуру – Redash, Airflow, Snowstream. Мы придерживаемся принципов IaC и подробно описываем инфраструктуру в Ansible, а любые изменения фиксируем в Git. Также у нас запущен процесс полного перехода с bare-metal в облака.
С нами ты будешь:
- Развивать инфраструктуру проектов совместно с коллегами из отдела: актуализировать выбранные решения и при необходимости менять их.
- Поддерживать разработку при внедрении новых сервисов и изменениях в работающих сервисах.
- Поддерживать работоспособность Kubernetes, тестовые и стейджинг окружения, базы данных. Участвовать в переходе от bare-metal инфраструктуры в облачную.
- Поддерживать мониторинг и реагировать на инциденты в продуктовой среде.
- Синхронизироваться с командой платформенной разработки – совместно выбирать решения для автоматизации сборки и выкатки кода, организации конфигурации сервисов, автоматизации мониторинга и алертинга для бизнес-сервисов и сервисов инфраструктуры.
- Взаимодействовать с сетевыми инженерами по поводу организации сетевого взаимодействия внутри инфраструктуры и доступности проектов для пользователей, а также принимать решения о расширении пропускной способности на уровне провайдеров.
ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
- У тебя есть опыт работы с большей частью вышеописанных технологий.
- Ты понимаешь и строго следуешь принципам IaC.
- Умеешь настраивать и развивать сложные CI/CD-сценарии.
- Хочешь развивать инфраструктуру большого веб-проекта, находить узкие места и улучшать производительность не только за счет добавления «железа».
- С интересом разбираешься в непонятных инцидентах на продакшене и предлагаешь надежные решения проблем.
- Умеешь ставить задачи себе и коллегам.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Комфорт и заботу:
- Мы не занимаемся микро-менеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое ты можешь определять самостоятельно.
- К посещению офиса также относимся лояльно. Если для тебя удаленка критична, мы не будем сильно против.
- ДМС со стоматологией оформляем с первого рабочего дня, еще и фитнес можем компенсировать.
- Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.
- В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.
Обучение и помощь в развитии:
- У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.
- Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.
- Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям, чтобы наши ребята всегда были в тренде.
- Про классические инструменты обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов и обучения английскому языку.
Не просто коллег, а сообщество:
- Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные клубы по интересам: свои футбольная, волейбольная и баскетбольная команды, клуб любителе fifa, который регулярно устраивает турниры, спортсовая команда по квизу и т.д.
- У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим также:
- Короткое HR-интервью на 20 минут, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.
- Техническое собеседование максимум на 1,5 часа, где мы не будем грузить тебя абстрактными задачками.
- И финальное интервью с СЕО и HRD, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.