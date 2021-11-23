Вакансия Community Manager в Трибуну

Sports.ru — наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 20+ млн MAU, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
Мы верим в то, что настоящее и будущее медиа — не только в топовой журналистике, но и в мощных пользовательских комьюнити, и умеем создавать и то, и другое.
Трибуна Sports.ru – самое мощное спортивное сообщество на русском языке, где каждый месяц тысячи авторов рассказывают о спорте в самых разных формах. Нам нужен эксперт, который будет говорить нам как работать с авторами, выстроит систему онбординга, коммуникации и роста сообщества.
Мы хотим сделать Трибуну главной платформой для всех, кто создает контент о спорте, и ищем менеджера для сообщества авторов. Наш идеальный кандидат любит спорт, разделяет ценности Sports.ru и, возможно, писал на Трибуне или работал в других UGC-платформах (например, в Яндекс.Дзене, ВК, Хабре, Комитете).
Чем предстоит заниматься:
- Разрабатывать стратегию развития сообщества авторов Трибуны. Выдвигать и тестировать гипотезы по развитию.
- Модерировать качество контента на площадке.
- Оперативно реагировать на комментарии, появление новых авторов и новых постов на платформе.
- Работать с продуктовой командой, давать обратную связь по новым и уже действующим инструментам, участвовать в разработке новых.
- Развивать сообщество, а значит и самих авторов:- помогать блогерам разрабатывать персональный контент-план;- продюсировать истории успеха, персонально работать со звездами площадки;- регулярно писать самому;- проводить конкурсы и розыгрыши.
- В случае значительного роста – в среднесрочной перспективе самостоятельно формировать, а затем развивать команду комьюнити-менеджеров.
Мы ждем от тебя:
- Значительный интерес к спорту и сообществам. Если ты наш пользователь – обязательно приложи к письму ссылку на профиль.
- Желание делать Трибуну Sports.ru удобной для максимально широкой аудитории авторов и читателей.
- Повышенный уровень эмпатии к запросам и проблемам окружающих вас людей, даже незнакомых.
- Интерес к современным digital-продуктам.
- Готовность быстро учиться и не бояться нового.
- Готовность максимально оперативно и содержательно решать проблемы пользователей Sports.ru. В обсуждениях запросов или жалоб пользователей в комментариях у нас постоянно участвуют разные члены команды – от менеджеров поддержки до CEO – вам предстоит быть частью этого процесса.
Релевантный опыт работы будет значительным преимуществом – он поможет быстрее погрузиться в работу. Заметным фактором для нас также будет опыт самостоятельного выстраивания команды комьюнити-менеджеров с нуля. Это важные дополнения, но они не являются обязательными критериями для человека, которого мы ищем. Главное – искреннее желание делать Трибуну Sports.ru лучше, а ее аудиторию более довольной сервисом.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
Взамен мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и “белую” заработную плату; лояльный подход в оформлении отпусков и больничных.
- Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская); возможность работать как в офисе, так и удаленно.
- ДМС со стоматологией с первого рабочего дня.
- Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
- Компенсацию обучения английскому языку, абонемента в фитнес-зал и/или профильных курсов.
- Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.