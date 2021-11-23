Вакансия Community Manager в Трибуну

Sports.ru — наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Мы верим в то, что настоящее и будущее медиа — не только в топовой журналистике, но и в мощных пользовательских комьюнити, и умеем создавать и то, и другое.

Трибуна Sports.ru – самое мощное спортивное сообщество на русском языке, где каждый месяц тысячи авторов рассказывают о спорте в самых разных формах. Нам нужен эксперт, который будет говорить нам как работать с авторами, выстроит систему онбординга, коммуникации и роста сообщества.

Мы хотим сделать Трибуну главной платформой для всех, кто создает контент о спорте, и ищем менеджера для сообщества авторов. Наш идеальный кандидат любит спорт, разделяет ценности Sports.ru и, возможно, писал на Трибуне или работал в других UGC-платформах (например, в Яндекс.Дзене, ВК, Хабре, Комитете).

Чем предстоит заниматься:

Разрабатывать стратегию развития сообщества авторов Трибуны. Выдвигать и тестировать гипотезы по развитию.

Модерировать качество контента на площадке.

Оперативно реагировать на комментарии, появление новых авторов и новых постов на платформе.

Работать с продуктовой командой, давать обратную связь по новым и уже действующим инструментам, участвовать в разработке новых.

Развивать сообщество, а значит и самих авторов:

1 – помогать блогерам разрабатывать персональный контент-план;

2 – продюсировать истории успеха, персонально работать со звездами площадки;

3 – регулярно писать самому;

4 – проводить конкурсы и розыгрыши.

В случае значительного роста – в среднесрочной перспективе самостоятельно формировать, а затем развивать команду комьюнити-менеджеров.

Мы ждем от тебя:

Значительный интерес к спорту и сообществам. Если ты наш пользователь – обязательно приложи к письму ссылку на профиль.

Желание делать Трибуну Sports.ru удобной для максимально широкой аудитории авторов и читателей.

Повышенный уровень эмпатии к запросам и проблемам окружающих вас людей, даже незнакомых.

Интерес к современным digital-продуктам.

Готовность быстро учиться и не бояться нового.

Готовность максимально оперативно и содержательно решать проблемы пользователей Sports.ru. В обсуждениях запросов или жалоб пользователей в комментариях у нас постоянно участвуют разные члены команды – от менеджеров поддержки до CEO – вам предстоит быть частью этого процесса.

Релевантный опыт работы будет значительным преимуществом – он поможет быстрее погрузиться в работу. Заметным фактором для нас также будет опыт самостоятельного выстраивания команды комьюнити-менеджеров с нуля. Это важные дополнения, но они не являются обязательными критериями для человека, которого мы ищем. Главное – искреннее желание делать Трибуну Sports.ru лучше, а ее аудиторию более довольной сервисом.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

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