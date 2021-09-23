Вакансия Junior Marketing Manager в Креативную студию

Sports.ru — наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 20+ млн MAU, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Кроме сайта мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты.

Мы также развиваем два новых направления: Cyber.sports.ru — наш проект про киберспорт и видеоигры, созданный игроками для игроков; «Здоровье» — медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. И это не конец!

Мы верим в то, что настоящее и будущее медиа — не только в топовой журналистике, но и в мощных пользовательских комьюнити, и умеем создавать и то, и другое.

Кратко о том, что есть в команде:

Креативная студия – небольшая команда внутри Sports.ru, которая на 90% занимается работой с партнерскими (спонсорскими) материалами и на 10% – проектами, где заказчиком выступают различные другие отделы: редакция, маркетинг, продукт.

Партнерский материал, в нашем понимании, очень широкое понятие – это может быть как интерактивный баннер на десктопе, так и сложносоставный лендинг с играми и анимацией.

Вот некоторые примеры того, что у нас получается:

- https://specials.sports.ru/cities

- https://specials.sports.ru/clubs-on-maps/

- https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liga_stavok/2946466.html

Работа маркетинга со спецпроектами подразумевает не только участие с самых ранних этапов разработки, но и последующее анонсирование готового продукта, используя мощности Sports.ru и другие маркетинговые инструменты.

От кандидата мы хотим получить глубокую вовлеченность в процессы, поиск новых решений текущих задач, а также постоянное желание развиваться.

Ключевые задачи:

Анонсировать спецпроекты на сайте и в социальных сетях Sports.ru.

Проводить детальную аналитику проектов, работать с Яндекс.Метрикой, Google Analytics и другими инструментами.

Участвовать в мозговых штурмах, разработке спецпроектов и взаимодействовать с дизайнерами, редакцией, аккаунт-менеджерами и разработчиками.

Заниматься поиском и внедрением новых форматов размещений в социальных сетях и на сайте.

Работать с рекламными кабинетами Facebook, Яндекс, ВКонтакте и другими.

Мы ждем, что ты:

Знаешь, как устроена работа в социальных сетях: Instagram, Telegram, Facebook, TikTok.

Следишь за тем, как что происходит на рынке рекламы, какие кейсы и тренды появляются в маркетинге.

Можешь предлагать новые решения текущих задач.

Глубоко погружен(а) в спортивную повестку.

Перфекционист с высоким уровнем грамотности – не пропустишь ни одной ошибки или опечатки.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

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