Вакансия Junior Marketing Manager в Креативную студию

Sports.ru — наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 20+ млн MAU, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
Кроме сайта мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты.
Мы также развиваем два новых направления: Cyber.sports.ru — наш проект про киберспорт и видеоигры, созданный игроками для игроков; «Здоровье» — медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. И это не конец!
Мы верим в то, что настоящее и будущее медиа — не только в топовой журналистике, но и в мощных пользовательских комьюнити, и умеем создавать и то, и другое.
Кратко о том, что есть в команде:
Креативная студия – небольшая команда внутри Sports.ru, которая на 90% занимается работой с партнерскими (спонсорскими) материалами и на 10% – проектами, где заказчиком выступают различные другие отделы: редакция, маркетинг, продукт.
Партнерский материал, в нашем понимании, очень широкое понятие – это может быть как интерактивный баннер на десктопе, так и сложносоставный лендинг с играми и анимацией.
Вот некоторые примеры того, что у нас получается:
- https://specials.sports.ru/cities
- https://specials.sports.ru/clubs-on-maps/
- https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liga_stavok/2946466.html
Работа маркетинга со спецпроектами подразумевает не только участие с самых ранних этапов разработки, но и последующее анонсирование готового продукта, используя мощности Sports.ru и другие маркетинговые инструменты.
От кандидата мы хотим получить глубокую вовлеченность в процессы, поиск новых решений текущих задач, а также постоянное желание развиваться.
Ключевые задачи:
- Анонсировать спецпроекты на сайте и в социальных сетях Sports.ru.
- Проводить детальную аналитику проектов, работать с Яндекс.Метрикой, Google Analytics и другими инструментами.
- Участвовать в мозговых штурмах, разработке спецпроектов и взаимодействовать с дизайнерами, редакцией, аккаунт-менеджерами и разработчиками.
- Заниматься поиском и внедрением новых форматов размещений в социальных сетях и на сайте.
- Работать с рекламными кабинетами Facebook, Яндекс, ВКонтакте и другими.
Мы ждем, что ты:
- Знаешь, как устроена работа в социальных сетях: Instagram, Telegram, Facebook, TikTok.
- Следишь за тем, как что происходит на рынке рекламы, какие кейсы и тренды появляются в маркетинге.
- Можешь предлагать новые решения текущих задач.
- Глубоко погружен(а) в спортивную повестку.
- Перфекционист с высоким уровнем грамотности – не пропустишь ни одной ошибки или опечатки.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
Взамен мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и “белую” заработную плату; лояльный подход в оформлении отпусков и больничных.
- Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская); возможность работать как в офисе, так и периодически удаленно.
- ДМС со стоматологией с первого рабочего дня.
- Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
- Компенсацию обучения английскому языку, абонемента в фитнес-зал и/или профильных курсов.
- Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.