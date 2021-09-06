Вакансия Sales Manager

Sports.ru — наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Кроме сайта мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты.

Мы также развиваем два новых направления: Cyber.sports.ru — наш проект про киберспорт и видеоигры, созданный игроками для игроков; «Здоровье» — медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. И это не конец!

Мы верим в то, что настоящее и будущее медиа — не только в топовой журналистике, но и в мощных пользовательских комьюнити, и умеем создавать и то, и другое.

Наш главный бизнес – продажа рекламы топовым брендам. Не только баннеров, но и спецпроектов, нативных интеграций, ситуативных кампаний, соцсетей, спортивных блогеров, коммуникационных стратегий и больших идей. Сейчас мы ищем менеджера по продажам в коммерческий отдел, который будет общаться с новыми и действующими клиентами Sports.ru, предлагать рекламные кампании в наших продуктах и лидировать их запуск.

Ключевые задачи:

Продавать коммерческие проекты Sports.ru: медийная и нативная реклама, спецпроекты, реклама в соцсетях.

Формировать и вести личную клиентскую базу в CRM.

Заниматься медиапланированием, готовить презентации и коммерческие предложения для клиентов.

Анализировать эффективность размещений, прорабатывать гипотезы по улучшению эффективности рекламы и рекламных технологий.

Мы ждем, что ты:

Знаком(а) с тем, как устроены и функционируют современные digital-медиа.

Знаешь, как устроен рекламный рынок.

Имеешь опыт продаж и собственную базу клиентов из брендов и рекламных агентств.

Интересуешься спортом – это важно.

Можешь работать в режиме многозадачности: придется делать разноплановые задачи сразу по нескольким проектам.

Имеешь достаточно амбиций для того, чтобы предлагать и защищать собственные идеи.

Если это про тебя, присылай резюме на j obs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

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