Вакансия Sales Manager

Sports.ru — наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
Кроме сайта мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты.
Мы также развиваем два новых направления: Cyber.sports.ru — наш проект про киберспорт и видеоигры, созданный игроками для игроков; «Здоровье» — медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. И это не конец!
Мы верим в то, что настоящее и будущее медиа — не только в топовой журналистике, но и в мощных пользовательских комьюнити, и умеем создавать и то, и другое.
Наш главный бизнес – продажа рекламы топовым брендам. Не только баннеров, но и спецпроектов, нативных интеграций, ситуативных кампаний, соцсетей, спортивных блогеров, коммуникационных стратегий и больших идей. Сейчас мы ищем менеджера по продажам в коммерческий отдел, который будет общаться с новыми и действующими клиентами Sports.ru, предлагать рекламные кампании в наших продуктах и лидировать их запуск.
Ключевые задачи:
- Продавать коммерческие проекты Sports.ru: медийная и нативная реклама, спецпроекты, реклама в соцсетях.
- Формировать и вести личную клиентскую базу в CRM.
- Заниматься медиапланированием, готовить презентации и коммерческие предложения для клиентов.
- Анализировать эффективность размещений, прорабатывать гипотезы по улучшению эффективности рекламы и рекламных технологий.
Мы ждем, что ты:
- Знаком(а) с тем, как устроены и функционируют современные digital-медиа.
- Знаешь, как устроен рекламный рынок.
- Имеешь опыт продаж и собственную базу клиентов из брендов и рекламных агентств.
- Интересуешься спортом – это важно.
- Можешь работать в режиме многозадачности: придется делать разноплановые задачи сразу по нескольким проектам.
- Имеешь достаточно амбиций для того, чтобы предлагать и защищать собственные идеи.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
Взамен мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и “белую” заработную плату; лояльный подход в оформлении отпусков и больничных.
- Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская); возможность работать как в офисе, так и периодически удаленно.
- ДМС со стоматологией с первого рабочего дня.
- Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
- Компенсацию обучения английскому языку, абонемента в фитнес-зал и/или профильных курсов.
- Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.