Вакансия Junior Account Manager

Sports.ru — наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 25+ млн MAU, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.
Кроме сайта мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты.
Мы также развиваем два новых направления: Cyber.sports.ru — наш проект про киберспорт и видеоигры, созданный игроками для игроков; «Здоровье» — медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. И это не конец!
Мы верим в то, что настоящее и будущее медиа — не только в топовой журналистике, но и в мощных пользовательских комьюнити, и умеем создавать и то, и другое.
Наш главный бизнес – продажа рекламы топовым брендам. Не только баннеров, но и спецпроектов, нативных интеграций, ситуативных кампаний, соцсетей, спортивных блогеров, коммуникационных стратегий и больших идей. Сейчас мы ищем младшего менеджера в коммерческий отдел, который будет помогать запускать крутые рекламные активации, которые будут нравиться и нашим пользователям, и нашим клиентам, и нам.
Ключевые задачи:
- Участвовать в ведении коммерческих проектов Sports.ru – медийной и нативной рекламы, спецпроектов, рекламы в соцсетях.
- Работать с рекламными системами: Google Ad Manager, AdFox, Mopub.
- Заниматься медиапланированием, готовить презентации и коммерческие предложения для клиентов.
- Анализировать эффективность размещений, прорабатывать гипотезы по улучшению эффективности рекламы.
Мы ждем, что ты:
- Интересуешься рекламой в digital, представляешь, как устроен рекламный рынок.
- Интересуешься спортом — это тоже важно.
- Грамотно пишешь и разговариваешь, обладаешь усидчивостью и внимательностью для выполнения рутинных задач.
- Владеешь английским на уровне, достаточным для деловой переписки.
- Не теряешься в базовом софте: Excel, PowerPoint / Keynote, Word, Google Docs.
- Можешь работать в режиме многозадачности — придется делать разноплановые задачи сразу по нескольким проектам.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
Взамен мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и “белую” заработную плату; лояльный подход в оформлении отпусков и больничных.
- Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская); возможность работать как в офисе, так и периодически удаленно.
- ДМС со стоматологией с первого рабочего дня.
- Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
- Компенсацию обучения английскому языку, абонемента в фитнес-зал и/или профильных курсов.
- Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.