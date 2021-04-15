Вакансия Главный Редактор раздела «Ставки»

Sports.ru — наш флагманский проект с более, чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Сейчас мы ищем опытного редактора, который вместе с нами сформирует команду с нуля, будет определять контент-план и стратегию развития раздела, настраивать рабочие процессы в команде. Также ему предстоит исследовать, предлагать и реализовывать новые редакционные форматы и продуктовые решения для многомиллионной аудитории, чтобы в конечном счете сделать Sports.ru главным медиа на русском языке в том числе и про ставки.

Ключевые задачи:

Разработка редакционной политики и гайдлайнов раздела.

Участие в разработке стратегии ставочного продукта.

Создание редакционной команды и дальнейшая коммуникация: поиск подходящих авторов, работа с правками, настройка процесса сдачи текстов.

Формирование контент-плана и контроль его выполнения с соблюдением дедлайнов.

Мы ждем, что ты:

Перфекционист, с высоким уровнем грамотности – не пропустишь ни одной ошибки или опечатки авторов.

Out-of-the-box: нестандартно мыслишь, пробуешь новые форматы, следишь за трендами в медиа и маркетинге.

Понимаешь и можешь доступно объяснить определение ставочных терминов.

Date driven: анализируешь качество контента не только на предмет грамотности, но и цифр.

Уровень английского позволяет тебе следить за материалами о спорте и беттинге на The Athletic, Bleacher и других англоязычных медиа.

Не живешь в режиме понедельника-пятницы с 09:00 до 18:00 и готов работать в ненормированном графике, быть гибким к ситуативным задачам и строгим дедлайнам.

Взамен мы предлагаем: