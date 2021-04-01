Вакансия Support Manager

Sports.ru — наш флагманский проект с более, чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям следить за статистикой матчей реал-тайм и полноценно участвовать в жизни комьюнити.
Команда поддержки занимается повышением качества всех наших продуктов. Их много: от мобильного сайта и приложения про Серию А для Android до редактора постов на десктопном сайте и CMS для работы редакции — каждый из них мы хотим сделать лучше.
Сейчас мы ищем менеджера команды поддержки, который вместе с нами будет строить лучшее медиа для миллионной аудитории любителей спорта в России и СНГ.
Ключевые задачи:
- Собирать обратную связь из всевозможных источников, кластеризовать и упаковывать ее в задачи.
- Силами команды обеспечивать ответы для каждого содержательного обращения пользователей.
- Тщательно следить за тональностью в коммуникациях Sports.ru.
- Взаимодействовать с менеджерами продукта и руководителями команд разработки, участвовать в планировании спринтов разработки.
- Повышать качество и оперативность обработки обращений в поддержку как от пользователей сайта и приложений, так и по внутренним запросам.
- Поддерживать и развивать базу знаний и блог команды поддержки.
Мы ждем, что ты:
- Имеешь значительный интерес к спорту и нашим продуктам.
- Хочешь делать проекты Sports.ru удобными для максимально широкой аудитории.
- Небезразличен к запросам и проблемам окружающих тебя людей, даже незнакомых.
- Интересуешься современными digital-продуктами.
- Готов быстро учиться и не боишься нового.
- Готов максимально оперативно и содержательно решать проблемы пользователей Sports.ru.
Будет плюсом:
- Релевантный опыт, который поможет быстрее погрузиться в работу.
- Базовые знания SQL и понимание ключевых принципов web-разработки или разработки мобильных приложений для iOS/Android.
- Опыт постановки задач разработчикам и дизайнерам и любого практического участия в разработке сайтов или мобильных приложений.
- Опыт создания команды поддержки с нуля.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
Взамен мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и “белую” заработную плату.
- ДМС со стоматологией после испытательного срока.
- Возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта.
- Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская) для тех, кто ценит работу не дома.
- Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал.
- Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
- Оплату профильных обучающих курсов и конференций.
- Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).
- Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.