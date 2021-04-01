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Вакансия Support Manager

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Sports.ru — наш флагманский проект с более, чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям следить за статистикой матчей реал-тайм и полноценно участвовать в жизни комьюнити.

Команда поддержки занимается повышением качества всех наших продуктов. Их много: от мобильного сайта и приложения про Серию А для Android до редактора постов на десктопном сайте и CMS для работы редакции — каждый из них мы хотим сделать лучше.

Сейчас мы ищем менеджера команды поддержки, который вместе с нами будет строить лучшее медиа для миллионной аудитории любителей спорта в России и СНГ.

Ключевые задачи:

  • Собирать обратную связь из всевозможных источников, кластеризовать и упаковывать ее в задачи. 
  • Силами команды обеспечивать ответы для каждого содержательного обращения пользователей. 
  • Тщательно следить за тональностью в коммуникациях Sports.ru.
  • Взаимодействовать с менеджерами продукта и руководителями команд разработки, участвовать в планировании спринтов разработки.
  • Повышать качество и оперативность обработки обращений в поддержку как от пользователей сайта и приложений, так и по внутренним запросам.
  • Поддерживать и развивать базу знаний и блог команды поддержки.

Мы ждем, что ты:

  • Имеешь значительный интерес к спорту и нашим продуктам. 
  • Хочешь делать проекты Sports.ru удобными для максимально широкой аудитории.
  • Небезразличен к запросам и проблемам окружающих тебя людей, даже незнакомых.
  • Интересуешься современными digital-продуктами.
  • Готов быстро учиться и не боишься нового.
  • Готов максимально оперативно и содержательно решать проблемы пользователей Sports.ru. 

Будет плюсом:

  • Релевантный опыт, который поможет быстрее погрузиться в работу.
  • Базовые знания SQL и понимание ключевых принципов web-разработки или разработки мобильных приложений для iOS/Android. 
  • Опыт постановки задач разработчикам и дизайнерам и любого практического участия в разработке сайтов или мобильных приложений.
  • Опыт создания команды поддержки с нуля.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

Взамен мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство и “белую” заработную плату.
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока.
  • Возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта.
  • Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская) для тех, кто ценит работу не дома.
  • Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал.
  • Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
  • Оплату профильных обучающих курсов и конференций.
  • Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).
  • Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.