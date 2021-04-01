Вакансия Support Manager

Sports.ru — наш флагманский проект с более, чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям следить за статистикой матчей реал-тайм и полноценно участвовать в жизни комьюнити.

Команда поддержки занимается повышением качества всех наших продуктов. Их много: от мобильного сайта и приложения про Серию А для Android до редактора постов на десктопном сайте и CMS для работы редакции — каждый из них мы хотим сделать лучше.

Сейчас мы ищем менеджера команды поддержки, который вместе с нами будет строить лучшее медиа для миллионной аудитории любителей спорта в России и СНГ.

Ключевые задачи:

Собирать обратную связь из всевозможных источников, кластеризовать и упаковывать ее в задачи.

Силами команды обеспечивать ответы для каждого содержательного обращения пользователей.

Тщательно следить за тональностью в коммуникациях Sports.ru.

Взаимодействовать с менеджерами продукта и руководителями команд разработки, участвовать в планировании спринтов разработки.

Повышать качество и оперативность обработки обращений в поддержку как от пользователей сайта и приложений, так и по внутренним запросам.

Поддерживать и развивать базу знаний и блог команды поддержки.

Мы ждем, что ты:

Имеешь значительный интерес к спорту и нашим продуктам.

Хочешь делать проекты Sports.ru удобными для максимально широкой аудитории.

Небезразличен к запросам и проблемам окружающих тебя людей, даже незнакомых.

Интересуешься современными digital-продуктами.

Готов быстро учиться и не боишься нового.

Готов максимально оперативно и содержательно решать проблемы пользователей Sports.ru.

Будет плюсом:

Релевантный опыт, который поможет быстрее погрузиться в работу.

Базовые знания SQL и понимание ключевых принципов web-разработки или разработки мобильных приложений для iOS/Android.

Опыт постановки задач разработчикам и дизайнерам и любого практического участия в разработке сайтов или мобильных приложений.

Опыт создания команды поддержки с нуля.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

Взамен мы предлагаем: