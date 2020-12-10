Вакансия «Главный редактор» в Betting Insider

Betting Insider — отдельный стартап внутри Sports.ru. Это социальная сеть для любителей ставок, где пользователи могут не только обмениваться мнениями и делать виртуальные прогнозы.

Ключевые задачи:

Создавать редакцию, отбирать авторов, редактировать тексты, писать стилистические гайдлайны, формировать контент-стратегию.

Выстраивать процессы сдачи текстов, работы с правками, формировать контент-стратегию и выполнения контент-плана.

Быть погруженным в спортивную и медийную повестку: нужен ли формат карточек на Betting Insider? Что нужно знать ставочнику перед матчами Лиги чемпионов?

Выстраивать редакционную политику. Какие темы для наших читателей наиболее интересны? Какую ценность наш контент дает пользователям?

Мы ждем, что ты:

Перфекционист: лишняя точка в супертопе вызывает неймаровские страдания.

Обладаешь высокой грамотностью и пониманием стилистики: предстоит вычитывать множество текстов.

Проактивен и нешаблонно мыслишь, у тебя есть желание пробовать новые форматы и выбивать под них необходимые ресурсы.

Используешь data driven подход: чувство прекрасного важно, но качество контента можно посчитать.

Знаешь английский на уровне, необходимом для понимания материалов о спорте и беттинге.

Разбираешься в базовых ставочных терминах и способен объяснить международной аудитории разницу между «тоталом» и «форой».

Готов работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны.

Если это про тебя, присылай резюме на mikedanshin@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

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