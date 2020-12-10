Вакансия «Главный редактор» в Betting Insider

Betting Insider — отдельный стартап внутри Sports.ru. Это социальная сеть для любителей ставок, где пользователи могут не только обмениваться мнениями и делать виртуальные прогнозы.
Ключевые задачи:
- Создавать редакцию, отбирать авторов, редактировать тексты, писать стилистические гайдлайны, формировать контент-стратегию.
- Выстраивать процессы сдачи текстов, работы с правками, формировать контент-стратегию и выполнения контент-плана.
- Быть погруженным в спортивную и медийную повестку: нужен ли формат карточек на Betting Insider? Что нужно знать ставочнику перед матчами Лиги чемпионов?
- Выстраивать редакционную политику. Какие темы для наших читателей наиболее интересны? Какую ценность наш контент дает пользователям?
Мы ждем, что ты:
- Перфекционист: лишняя точка в супертопе вызывает неймаровские страдания.
- Обладаешь высокой грамотностью и пониманием стилистики: предстоит вычитывать множество текстов.
- Проактивен и нешаблонно мыслишь, у тебя есть желание пробовать новые форматы и выбивать под них необходимые ресурсы.
- Используешь data driven подход: чувство прекрасного важно, но качество контента можно посчитать.
- Знаешь английский на уровне, необходимом для понимания материалов о спорте и беттинге.
- Разбираешься в базовых ставочных терминах и способен объяснить международной аудитории разницу между «тоталом» и «форой».
- Готов работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны.
Если это про тебя, присылай резюме на mikedanshin@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
Взамен мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и «белую» заработную плату.
- ДМС со стоматологией после испытательного срока.
- Возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта.
- Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская) для тех, кто ценит работу не дома.
- Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал.
- Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
- Оплату профильных обучающих курсов и конференций.
- Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).
- Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.