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Вакансия «Главный редактор» в Betting Insider

Теги Работа в Sports.ru натив Футбол

Betting Insider — отдельный стартап внутри Sports.ru. Это социальная сеть для любителей ставок, где пользователи могут не только обмениваться мнениями и делать виртуальные прогнозы.

Ключевые задачи:

  • Создавать редакцию, отбирать авторов, редактировать тексты, писать стилистические гайдлайны, формировать контент-стратегию.
  • Выстраивать процессы сдачи текстов, работы с правками, формировать контент-стратегию и выполнения контент-плана.
  • Быть погруженным в спортивную и медийную повестку: нужен ли формат карточек на Betting Insider? Что нужно знать ставочнику перед матчами Лиги чемпионов?
  • Выстраивать редакционную политику. Какие темы для наших читателей наиболее интересны? Какую ценность наш контент дает пользователям?

Мы ждем, что ты:

  • Перфекционист: лишняя точка в супертопе вызывает неймаровские страдания.
  • Обладаешь высокой грамотностью и пониманием стилистики: предстоит вычитывать множество текстов. 
  • Проактивен и нешаблонно мыслишь, у тебя есть желание пробовать новые форматы и выбивать под них необходимые ресурсы.
  • Используешь data driven подход: чувство прекрасного важно, но качество контента можно посчитать.
  • Знаешь английский на уровне, необходимом для понимания материалов о спорте и беттинге.
  • Разбираешься в базовых ставочных терминах и способен объяснить международной аудитории разницу между «тоталом» и «форой».
  • Готов работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны.

Если это про тебя, присылай резюме на mikedanshin@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

Взамен мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство и «белую» заработную плату.
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока.
  • Возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта.
  • Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская) для тех, кто ценит работу не дома. 
  • Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал.
  • Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
  • Оплату профильных обучающих курсов и конференций.
  • Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).
  • Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.

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