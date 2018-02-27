Спартак следующий

Первые матчи 1/4 финала кубка России закончились полнейшим фиаско для представителей премьер-лиги. Обе игры протекали по схожему сценарию. Страшный холод, минимум опасных моментов и болельщиков на трибунах. И всё это наш с вами любимый кубок России, где может произойти абсолютно всё. Хоть 0:0 в Хабаровске, хоть такие же баранки в Перьми. В общем возвращение российского футбола на большие экраны можно назвать триумфальным.

И сегодня нас ожидает самый интересный матч этих четвертьфиналов. В Самаре сойдутся местные Крылья Советов с московским Спартаком. И всё бы ничего, но снова незадолго до матча начались разговоры о его возможном переносе, о том, что Спартак предлагает сыграть Крыльям в Сочи, Краснодаре, Лос-Анджелесе или Милане. Но Крылья отказались, сказав мол что слишком рассчитывают на поддержку трибун, а дядя Вася в Лос-Анджелес не полетит т.к. у него грин карты нет.

Сразу вспомнилось прошлое противостояние сегодняшних оппонентов. Тогда тоже было много разговоров о том, что нельзя играть в таких условиях, потому это прямой путь на больничную койку, после 1.5 часов бега по такому холоду. И для москвичей тот матч закончился очень плачевно. Ведь Крылья тогда забили 4 безответных мяча. Но правда Спартак в том сезоне чемпионство всё-таки взял.

Давайте порассуждаем. Ну вот зачем Спартаку этот кубок? Ему бы в чемпионате сосредоточиться на борьбе за чемпионство (если таковая еще ведется), ну или в крайнем случае за попадание в Лигу Чемпионов. А что кубок? Ну да, трофей. Ну да, давно не выигрывали (последний раз в сезоне 2002/2003). Ну а как Каррера будет сегодня объяснять Квинси, Зе Луишу и Адриано, что можно и нужно биться и бороться даже в такую погоду, даже за тот трофей на которой, мягко сказать, всем давно уже по барабану. От него просто избавляются. И чем раньше тем лучше. Так сделал ЦСКА, Зенит и Локомотив, которые, к слову, продолжают своё европейское путешествие в 1/8 Лиге Европы, а бедный Спартак летит в промерзшую Самару.

На проход Спартака букмекеры дают, о многом говорящие 1.33 (наверное один из самых подлых коэффициентов который выставляет контора). А на то что Крылышки выйдут в полуфинал можно поставить за 3.48. И после вчерашних провалов представителей премьер-лиги, что бы вы мне посоветовали взять?)