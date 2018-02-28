Предматчевая аналитика

Чтобы рассчитывать на прибыль, мы должны провести аналитическую работу, прежде чем сделать любую ставку и рисковать своими деньгами.

По нашей теории, даже самый поверхностный анализ должен включать в обязательном порядке следующие элементы (Три Т):

1. Тактика. Необходимо знать, в какой футбол играют команды, какие векторы приоритетны в построении атак, как строится оборонительная игра, используются инвертированные вингеры или «трамваи», как часто применяется интенсивный прессинг, на каких отрезках матчей команда лучше проявляет себя и т.д.;

2. Тренды. Исходя из п.1, формируются определенные закономерности, наблюдаемые на протяжении определенных отрезков по ходу сезона. К примеру, Интер в начале сезона подавал очень много угловых, Бавария больше забивает во вторых таймах, чем первых. С приходом в команду Деулофеу (который стабильно обеспечивает 2-3 корнера своей прямолинейностью), с учетом наличия Дини на острие, что предполагает доставку мяча кроссами, можно прогнозировать увеличение числа угловых Уотфорда в краткосрочной перспективе.

3. Текущая форма. Перед, тем, как сделать ставки, нужно изучить предполагаемый состав на игру, учесть возможные травмы и дисквалификации; а в идеале – жодаться стартовых составов команд. К примеру, Бешикташ подает в среднем больше 7 угловых за игру. Но при этом Куарежма выполняет 14 передач в штрафную за матч и 9 навесов. В его отсутствии грузить на верх по угловым как минимум глупо.

В этом блоге я буду выкладывать прогнозы, основанные на собственном анализе. Буду рад видеть отклик и обсуждения в комментариях. Welkome!