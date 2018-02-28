Ставка на Россию. Букмекеры — об итогах хоккейного турнира на Олимпиаде-2018

Мужская сборная России по хоккею выиграла золото на олимпийском турнире в Пхенчхане. В финале команда Олега Знарка обыграла сенсационно добравшуюся до решающего поединка сборную Германии. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. Представители российских букмекерских компаний рассказали «Рейтингу Букмекеров» о том, как игроки ставили на хоккей на Олимпиаде-2018.

Хоккей — фаворит игроков

Все букмекеры отметили, что именно ставки на хоккей были самыми популярными у игроков. По словам заместителя генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максима Афанасьева, на хоккей пришлось 85% от всех ставок на Олимпиаду. В БК «Балтбет» этот показатель составил 74%, а в «Пари-матч» — около 70%.

В компании Bwin Россия на хоккей пришлось более 80% ставок на игры в Пхенчхане.

«Интерес к хоккейному турниру оставался высоким в том числе за счет действия акции «За Россию с любовью», по условиям которой всем клиентам начислялись фрибеты за голы сборной России на турнире. Средний размер суммы фрибетов на игрока составил более 2 тыс. рублей. 36% игроков получили фрибеты за шайбы», — подчеркнули в компании.

В БК «Фонбет» рассказали, что сумма ставок на хоккей намного превысила сумму ставок на все остальные соревнования Олимпиады.

«Наша хоккейная дружина — чуть ли не единственные российские участники Олимпиады, которые еще до начала турнира были фаворитами на золото. Поэтому интерес и оборот ставок на хоккей был доминирующим. По мере приближения финала этот интерес лишь возрастал», — отметили в компании «Бетсити».

Игроки ставили на Россию

Подавляющее большинство ставок на рынке победителя пришлось на триумф сборной России. Так, в БК «Фонбет» этот показатель составил около 90%. В компании отметили, что поток ставок на успех россиян несколько снизился после неудачи в стартовом матче против Словакии, но, по мере приближения к финалу, игроки все активнее ставили на команду Олега Знарка.

В БК «Пари-матч» на победу России пришлось около 85% объема рынка. В БК «Бетсити» этот показатель составил 75% и по ходу турнира возрастал.

В компании «Балтбет» на чемпионство России пришлось 74% ставок рынка. В пресс-службе БК подчеркнули, что до начала турнира игроки довольно активно ставили и на сборную Канады, но по ходу соревнований этот интерес утих.

А вот в БК «Лига Ставок» на Россию пришелся всего 51% объема рынка. Много ставили игроки в этой БК на сборную Финляндии — на ее победу пришлось 40% объема ставок.

Самый популярный и прибыльный матч — финал

Финальный матч предсказуемо оказался самым популярным событием хоккейного турнира у игроков. Все без исключения букмекеры отметили, что наибольший объем ставок пришелся именно на матч Россия — Германия. В БК «Лига Ставок» 12,2% всех ставок на хоккейный турнир пришлось на финальный поединок.

Практически все компании также отметили, что финальный матч стал и самым прибыльным для них на турнире. В БК «Балтбет» отметили, что игроки охотно ставили на победу России в основное время, поэтому овертайм принес большую прибыль компании. В БК «Лига Ставок» сумма ставок на финальный поединок превысила сумму выплат на 50%.

В БК «Пари-Матч» подчеркнули, что наибольшую прибыль компании принес матч между сборными Канады и Германии в полуфинале Олимпиады.

Что касается поединков, принесших букмекерам наибольшие убытки, выделяются поединок за бронзовые медали между Канадой и Чехией, а также игра между сборными Канады и Финляндии.

Германия — главная сенсация чемпионата

Сборная Германии единогласно признана главной сенсацией ОИ-2018. Как у экспертов, так и у букмекеров. Немцы не просто дошли до финала, но и были в 55 секундах от золотых медалей.

«Выход в финал сборной Германии – это сенсация, сравнимая с «Чудом на льду» 80-го года», — подчеркнули в компании «Пари-Матч», добавив, что в полуфинале против сборной Канады на победу Германии пришлось лишь 3% от объема ставок рынка.

До начала турнира поставить на то, что Германия сыграет в решающем матче, можно было с коэффициентом 65,0

По словам Максима Афанасьева, выход немцев в финал был крайне неожиданным. До начала турнира поставить на то, что Германия сыграет в решающем матче, можно было с коэффициентом 65,0. Один из клиентов компании еще до начала Олимпиады поставил 203 рубля на этот исход. На выплату он получил 13195 рублей.

В компании «Балтбет» подчеркнули, что выход Германии в финал положительно сказался на прибыли компании.

Что касается распределения ставок на финальный поединок, то, естественно, львиная доля объема рынка пришлась на победу россиян. В компании «Фонбет» на победу России пришлось 65% ставок, на Германию — 25%, на ничью в основное время — 10%. В БК «Лига Ставок» на успех россиян пришлось 84,5 % объема ставок.

Успехи и неудачи игроков

«В финальном матче самый крупный выигрыш получил игрок, который поставил 50 тыс. рублей по коэффициенту 9,6 на то, что будет ничья в основное время. Таким образом, выплата составил 480 тыс. рублей. Самый крупный проигрыш был у игрока, который сделал ставку в 200 тыс. рублей на победу России в основное время», — рассказали в БК «Балтбет».

Кроме того, в компании сообщили, что самый крупный выигрыш по хоккейному турниру был у игрока, который сделал ставку на победу России на Олимпиаде. Клиент БК сделал ставку в 400 тыс. рублей по коэффициенту 2,1 и заработал 440 тыс рублей.

В БК «Лига Ставок» 500 тыс. рублей потерял игрок, поставивший на победу Финляндии на турнире с коэффициентом 5,8. Финны уступили в 1/4 финала Канаде.

Другой клиент БК «Лига Ставок» поставил 500 тыс. рублей на победу России в финале с форой (-1). Он также потерял свои деньги.

Выход России в финал подогрел интерес игроков

Объемы ставок на олимпийский хоккейный турнир оказались довольно высокими. Так, г-н Афанасьев рассказал, что по объему ставок ОИ-2018 в два раза опередили Кубок мира-2016, но при этом уступили чемпионату мира по хоккею-2017.

«Интерес к олимпийскому турниру 2018 года был выше, чем на рядовом чемпионате мира. Он был на таком же уровне, как и на Олимпиаде-2014 и Кубке мира-2016″, — заявили в БК «Балтбет». А в БК «Бетсити» Олимпиаду-2018 поставили на первое место среди хоккейных турниров последних лет.

Букмекеры заработали на хоккейном турнире Олимпиады-2018

Турнир оказался успешным и прибыльным для российских букмекеров. По словам Максима Афанасьева, в БК «Лига Ставок» сумма ставок превысила сумму выплат на 23%.

«Компания получила ощутимую прибыль по итогам хоккейного турнира, которая составила порядка 20 млн рублей», — рассказали в БК «Бетсити».

Компания получила ощутимую прибыль по итогам хоккейного турнира, которая составила порядка 20 млн рублей

В БК «Балтбет» подчеркнули, что турнир сложился хорошо для букмекера, поскольку на Олимпиаде-2018 было множество сенсаций, главной из которых стал выход в финал сборной Германии.

Сборная России выиграла золотые медали впервые в своей истории. До этого завоевать награды высшего достоинства удавалось хоккеистам СССР и СНГ. До Пхенчхана россияне в последний раз попадали в призовую тройку на играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

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