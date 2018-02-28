«Арсенал» – «Манчестер Сити». Ставки Никиты Киселева («Англия, Англия»)

Один из основных авторов блога «Англия, Англия» на Sports.ru Никита Киселев – с прогнозом и ставками на матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Манчестер Сити».

«Арсенал» – «Манчестер Сити» (01.03, 22:45 МСК)

«Странно снова играть с «Арсеналом» уже через четыре дня», – удивляется Илкай Гюндоган. Вот уж точно. «Сити» и «Арсенал» виделись совсем недавно, в воскресенье, в финале Кубка лиги. Для Венгера все закончилось разгромом 0:3, а Гари Невилл персонально припечатал Аарона Рэмзи, Гранита Джаку и Месута Озила («Почему вы просто ходите? Это позор. Полнейший позор»).

Но, как бы ни был плох «Арсенал» на «Уэмбли», их новый матч с «Сити» – вещь совсем не очевидная. Так часто бывает, когда у двух серьезных клубов две подряд игры с разным турнирным контекстом. Это должны хорошо знать и в Манчестере: в 2016-м «Сити» по пенальти вырвал у «Ливерпуля» Кубок лиги, а уже через пару дней увез с «Энфилда» поражение в 3 мяча.

В воскресном финале Клаудио Браво отдал голевой пас и лично создал столько же шансов, сколько наскреб весь «Арсенал» в полном составе (1). Да, смешно получилось. Хорошее объяснение, почему у Невилла (и не только у него) лопнуло терпение.

Но на этот раз, мне кажется, «Арсенал» может рассчитывать на большее.

В этом сезоне «Арсенал» очень ярко играет домашние топ-матчи. Всегда много мячей и крутых сюжетных поворотов: 3:3 с «Ливерпулем», 2:2 с «Челси», 2:0 с «Тоттенхэмом» и 1:3 с «МЮ» при бодрой, но расточительной игре.

Есть еще одна причина думать, что в четверг Обамеянгу и компании будет чуть полегче. Это травма Фернандиньо. Один из важнейших игроков Гвардиолы, первый слой брони перед защитниками и человек, дающий свободу Сильве и Де Брюйне. Наверняка выйдет Гюндоган, но безболезненно заменить бразильца у Пепа не получится.

Ну и приятный факт, с которым поверить в лучшее проще: в 14 из последних 16 матчей АПЛ на «Эмирейтс» «Арсенал» забивал минимум дважды.

Ставка: ИТ «Арсенала» – больше 1.5 гола за 2.50 на Parimatch

11 голов в 10 последних матчей – мы могли бы сказать, что Серхио Агуэро набрал форму всей жизни, если бы не такое простое, но важное обстоятельство: он всегда так играл. Хет-трик, покер – аргентинец оторвался по полной, когда из-за травмы Жезуса остался единственным нападающим Гвардиолы. Габриэл уже вернулся, но пока мальчишка будет втягиваться, Серхио продолжит жечь. Он игрок больших матчей, и против «Арсенала» его статистика безупречна – Агэуро забивает в 5 матчах подряд, самая продолжительная голевая серия в его английской карьере. Удачи, Петр Чех.

Ставка: Серхио Агуэро – гол в любое время за 1.79 на Winline

Как вы считаете, пройдут ли эти ставки? Пишите свои прогнозы в комментариях!