26-й тур примеры Испании. Ставки Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матчи «Эспаньол» — «Реал Мадрид» и «Жирона» — «Сельта» в 26-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018.

«Эспаньол» – «Реал Мадрид» (27.02, 22:00 МСК)

Мид-уик в Испании. Начинаем с противостояния Барселоны и Мадрида. «Эспаньол» подхватил вирус ничьих. Четыре матча подряд команда Кике Санчеса Флореса сыграла вничью, при этому откровенно повезло «Эспаньолу» в последнем туре в Ла-Корунье, где «Депортиво» даже не смог пенальти реализовать. А это был бы первый мяч под руководством Зеедорфа.

«Реал» же на отличном ходу. Качественно ротирует состав Зинедин Зидан. Начали наконец-то много забивать. Роналду раззабивался, Бензема забивает, да и Бэйл хороший футбол в последнем туре показал.

Если посмотреть последние матчи между «Эспаньолом» и «Реалом», то мадридцы, как правило, выигрывает и не пропускает. Но нет уверенности, что «Реал» второй матч подряд может сыграть на ноль, тем более на таком непростом выезде. Хотя не так давно там «Реал» обыгрывал «Эспаньол» с теннисным счётом 6:0.

«Реал» неплохо добавляет во вторых таймах. Это было видно с «Леганесом», да и в Севилье в матче с «Бетисом», да и с «ПСЖ» выиграли концовку. Очень часто вторые таймы «Реал» выигрывает в последнее время. Поэтому я бы попробовал взять победу «Реала» во втором тайме. Я посмотрел его статистику в играх с «Эспаньолом». Как правило, этот вариант доезжает. Понятно, что в последних матчах «Реал» выигрывает и не пропускает, но вторые таймы «Реал» хорошо проводит, даже если выигрывает после первого.

«Победа «Реала» во втором тайме» за неплохой коэффициент 1,74. Плюс, можно попробовать сыграть «индивидуальный тотал «Реала» во втором тайме больше 1,5 мяча» за очень вкусный коэффициент 2,5. Учитывая, что «Реал» опять-таки с помощью замен во вторых таймах добавляет, думаю, что это интересное предложение.

Ставки: 2-й тайм - П2 за 1.73, 2-й тайм - ИТБ2 (1.5) за 2.50 на Winline

«Жирона» – «Сельта» (27.02, 23:30 МСК)

«Жирона» будет дома принимать «Сельту». Несмотря на поражение от «Барселоны» 1:6, она оставила очень хорошее впечатление. Дали отдохнуть основному нападающему Кристиану Стуани. Был хорош Порту. Ну и вообще «Жирона» на «Камп Ноу» сыграла очень смело, за что, наверное, и поплатилась. Очень много свободного пространства оставила Месси, Суаресу и Ко. В результате впервые в сезоне шесть пропустила «Жирона».

«Сельта» практически всегда забивает на выезде. Очень неожиданно было, когда в последний раз команда из Виго в гостях уступила 0:3. Ничего не забила «Сельта», да и моментов не имела толком. Зато правильно и грамотно удалось отреагировать в последнем туре. Обыграла «Сельта» «Эйбар» — 2:0.

Между командами небольшая разница в турнирной таблице. Если «Жирона» обыгрывает «Сельту», то обходит её. Матч принципиальный и очень важный. Не забываем, что в первом круге в Виго «Жирона» ушла от поражения на последней минуте. Там вообще был фестивальный матч, который завершился вничью 3:3.

Поэтому и здесь, наверное, напрашивается вариант «обе забьют». Неплохой коэффициент — 1,7.

При этом, как мне кажется, покрепче выглядит команда у Инсуа, у тренера галисийского клуба. На мой взгляд, «Сельта» небольшой фаворит, несмотря на то, что «Жирона» неплохо играет дома. Там она обыгрывала «Реал», к примеру.

Я удивлён. почему линия так перекошена в пользу «Жироны». Я бы всё-таки сыграл от «Сельты». Сыграю её с форой (0) за вкусный коэффициент 2,2.

Ставки: обе забьют за 1.70, Ф2 (0) за 2.20 на Winline

Как вы считаете, пройдут ли эти ставки? Пишите свои прогнозы в комментариях!

Источник