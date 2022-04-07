Айдын Кожахмет показал состояние газона на стадионе в Таразе. Спойлер: все плачевно

Смотрим фото.

На всевозможных площадках (на Казспорте, на подкастах, у себя на канале) я уже несколько раз высказывался в негативном ключе о поле стадиона в Таразе. Ужасные проплешины, неровности по всему его участку видны даже по трансляции. Особенно по тому, как дробит по нему мяч. И я считаю, что это поле на данный момент главный враг самого «Тараза» – техничные футболисты на нем мучаются, а не играют.

Сегодня я решил продемонстрировать вам наглядно то, что в Таразе называют, а в отделе сертификации КФФ считают полем, пригодным для матчей уровня КПЛ. Когда я вижу такой «ковёр», то вспоминаю фразу Сергея Тимофеева: «На наших полях даже коров пасти нельзя, они себе голеностопы переломают».

Фото: Kozhakhmet_inside_official