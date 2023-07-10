13 комментариев

От редакции : после официального перехода Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» хотим напомнить вам сюжет, связанный с путешествием Валерия Карпина в обратном направлении. Эту историю из 1998-го он очень не любит вспоминать.

В 2019-м у Карпина спросили, какой клуб он бы никогда не стал тренировать. Быстрый ответ – ЦСКА – совсем не удивил, ведь Карпин – чуть ли не синоним «Спартака»: там он играл, тренировал, работал генеральным директором и уже давно стал своим. Многие наверняка забыли, но за два года до перехода в «Спартак» в жизни Карпина был абсолютно киношный сюжет, где он надел форму главного врага красно-белых.

Карпин этого очень не хотел, но другого выхода просто не оказалось.

Его забрали в ЦСКА из Эстонии, он не хотел оставлять маму. Но им даже не дали попрощаться

В конце 1980-х Карпин играл за таллинский «Спорт» из третьего дивизиона СССР, местные считали его будущей суперзвездой: умный, техничный, обожал брать на себя и никого не боялся – и это в 17 лет.

Карпин был счастлив и никуда не собирался, но в 1988-м его планы сильно изменились: он стал военнообязанным, поэтому перешел играть и служить в таллинскую «Звезду», где его маму пугали Афганистаном. Она вспоминала: «Спрашиваю у тренера: «Разве мой Валера плохо тренируется?». А тот: «Хорошо. Но если вдруг он станет тренироваться плохо, отправим в Афган». Но наказали сына в армии только раз: за какой-то командный проступок отправили на сутки в кочегарку – Валера в топку уголь бросал».

В 1988-м со сборной Прибалтийского округа Карпин поехал на чемпионат Вооруженных сил, а тренер Валерий Овчинников, тот самый Борман, тренировавший Карпина в «Спорте», заранее предупредил: «Валера, береги ноги, особо там не играй, а то тебя заберут». Было бы странно, если бы Карпин прислушался. Он здорово выступил, и после одного из матчей к нему подошел главный тренер сборной Вооруженных сил, начальник ЦСКА и полковник Марьян Плахетко. Разговор получился неприятным.

«Меня поставили перед выбором: или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим – на самую крайнюю точку зэков охранять», – вспоминал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу» в 1999-м. Футболист пытался объяснить, что не хочет оставлять маму в Эстонии одну, но его никто не слушал. Другой военный начальник задушил аргументы Карпина фразой: «Молодой человек, ты что-то не то сказал».

Плахетко описывал историю помягче и говорил, что Карпин ему понравился из-за сходства с Юрием Семиным. «Худой, неуклюжий, но с мячом на ты, – вспоминал полковник в интервью «Советскому Спорту». – Он мне напомнил Юрку Семина, я его прямо с вооруженки в Москву увез. Правда, пришлось мне с ним побеседовать, потому что Карпин в ЦСКА не хотел. «У меня, – говорил Валера, – в Нарве мать одна останется – не могу я уехать». «Сложится у тебя футбольная жизнь в ЦСКА или нет, – сказал я Карпину, – но зато, приехав в Москву, ты в большой футбол попадешь. В перспективе лучше тебе поехать, а если будешь сопротивляться, начнутся проблемы».

Карпин очень злился, но не подавал виду. Его отвезли писать заявление о переводе и даже не дали заглянуть домой попрощаться. Он только успел позвонить маме: «Я все-таки уезжаю, потому что приказ». Женщина вспоминала: «Из Таллина мне Валера каждый вечер из автоматов в общежитии отзванивался, как он день провел, иногда ко мне и на побывки ездил. А из Москвы ни разу не отпустили».

ЦСКА старался забирать всех перспективных игроков Союза. Тех, кто не хотел оставаться, ссылали в дубль

Карпин был не единственным, кто угодил в такую историю. В ЦСКА забирали чуть ли не каждого талантливого игрока. «Даже не думали: нужен он клубу, не нужен – лишь бы за других не играл, – рассказывал Валерий Глушаков (дядя Дениса Глушакова), который выступал за ЦСКА с 1980-го по 1984-й, а потом еще сезон в 1988-м. – А это Советский Союз: вы представляете, сколько молодежи к нам на базу свозили? И какая это была головная боль для тренера – все это просмотреть?»

Чуть больше про ЦСКА-1988 нам рассказал Дмитрий Галямин – легенда клуба того времени. Он провел в нем 10 лет, сыграл больше 300 матчей, взял чемпионат и Кубок СССР, а в 1992-м перебрался в «Эспаньол».

«ЦСКА в прямом смысле был командой военных, – начал Галямин. – Футболисты, конечно, не служили в частях, но все равно связывали себя с армией. Служба длилась два года, но некоторые приходили на год, отделывались – и уходили. На тех, кто оставался дольше, чем на два года, надевали офицерские погоны. Это почти навсегда приковывало тебя к армейскому спорту – уволиться было просто невозможно.

Были, конечно, свои плюсы – например, финансовые. Но не каждый хотел связывать жизнь с ЦСКА, поэтому историй как у Карпина навалом. Например, на чуть-чуть приходил Валерий Шмаров, а потом выиграл со «Спартаком» три чемпионства. Или Андрей Пятницкий, который потом 5 лет был в «Спартаке» и столько же раз выиграл чемпионат. А так да, могли и уговаривать, и угрожать – но только для того, чтобы хороший футболист остался. Если не соглашался, то за 3-4 месяца до конца службы его ссылали в дубль.

В 1988-м мы играли в Первой лиге (второй по значимости), собрались очень талантливые игроки. 90% ребят из той команды потом стали чемпионами СССР. Но мотивации чего-то добиваться у этих талантливых футболистов в ЦСКА не было. Страна, обстановка, быт, футбол – все было другое, никаких перспектив. Да и в Первой лиге мы зарабатывали больше, чем в Высшей: помимо зарплаты, были еще офицерские надбавки и премиальные – 60 рублей за победу. Зарплата везде была одинаковой, а матчей в Первой лиге больше, соперники слабее. Никто ни к чему не стремился – ни те, кто серьезно играли в ЦСКА, ни те, кто приходили служить».

В 1988-м клуб занял третье место, но уже в следующем году выиграл Первую лигу, шагнул дальше и больше никогда не выпадал из главного дивизиона.

Карпин сыграл за основу только 3 матча. Начальник ЦСКА говорил, что игрок сбегал с базы к девушкам (это очень вряд ли)

В ЦСКА у Карпина не сложилось. Он провел всего три матча за основу, особо ничем не запомнился, а потом его перевели в дубль. Галямин уверен, что дело совсем не в плохом отношении к клубу: да, Карпин не хотел оставаться, но всегда выкладывался на тренировках.

«Я не всех футболистов из той команды помню, но вот Карпина – да. Его перевели в дубль, но он часто занимался с нами. Конечно, никакого презрения от него не было. 19-летний пацан, ну что он скажет или сделает? Абсолютно нормально себя вел, хотя с другими бывали случаи, когда отсылали служить в качестве наказания – но это буквально пару раз. Пятницкого, например, как-то отправили в спортивную роту убирать снег лопатой. Маялся до 31-го декабря».

А Карпин запомнился характером. Попасть в 18-19 лет сразу во взрослую команду было тяжело. Он мог постоять за себя на тренировках, уже тогда было видно, что растет жесткий в хорошем плане футболист».

Есть несколько версий, почему Карпина перевели в дубль. Валерий Овчинников говорил, что игрок просто не принял звание прапорщика и отказался подписывать долгосрочный контракт – так что дубль был наказанием. «Молодец, Валера, что не сломался в системе ЦСКА, – отмечал Овчинников. – Я-то знаю, что такое дубль того времени. И вы не путайте нормальную Вторую лигу, где команды ставили задачу выхода выше, с армейской командой во Второй лиге. Это была смерть! Туда сбрасывали футбольный балласт. Карпина просто хотели закопать как футболиста. Может, рассчитывали, что приползет? А он не приполз».

По мнению полковника Плахетко, все было совсем иначе. Он рассказывал, что Карпин чуть ли не сбегал с базы в Архангельском (с 1945-го по середину 90-х ЦСКА тренировался на территории местной усадьбы), чтобы веселиться и встречаться с девушками. Плахетко якобы даже пытался заступиться за него перед главным тренером Сергеем Шапошниковым, но тот был очень раздражен и не оттаял.

«Карпин парень интересный, симпатичный, – объяснял Плахетко. – В Архангельском не только команда жила, но и много людей отдыхало, девушек в том числе. В общем, посетовали на то, что Валера много внимания прогулкам с девушками уделял. Я говорю: «А как молодой парень должен себя вести?». Короче, меня не послушали».

Эта версия звучит не очень убедительно, если почитать интервью тренера дубля Бориса Копейкина. Он лишь восхищался отдачей и поведением Карпина: «Валера у меня в ЦСКА-2 одним из старших был. Ко мне из первой команды молодых сгоняли и тех, кто не нужен. У многих в мыслях – баловство одно. А Валера – скромный парень, вел себя хорошо. Видно было, что парнишка хотел чего-то добиться».

За дубль Карпин сыграл 16 матчей и забил 2 гола. Игроки ЦСКА-2 не получали зарплату, только солдатское пособие. После Эстонии, где Карпину платили очень солидные 160 рублей, это, конечно, смущало. Поначалу беспокоил и новый распорядок дня, но оказалось, что ничего страшного в нем нет: игроков будили в 8:30 на зарядку, потом был завтрак и тренировка. Дальше обед, сон – и второе занятие. Начиная с 19:00 – свободное время.

Впрочем, в конце сезона уютный график сменили испытания. Дубль занял лишь 12-е место в своей зоне Второй лиги, и футболистов решили проучить. «Через несколько дней в качестве «поощрения» всех отправили служить по-настоящему, – рассказывал Карпин. – Служба длилась несколько дней. Нас поднимали по команде в шесть утра и гнали на работы». Копейкин объяснял, что эти работы были несложные: в теплое время – подмести территорию, в холодное – почистить снег или сколоть лед.

В начале 1989-го Шапошникова заменил Садырин, который отдельно подходил к Копейкину и объяснял, что рассчитывает на Карпина в следующем сезоне. Но эта история подходила к концу. «По весне мы повезли Карпина на сбор в Сухуми, – рассказывал Копейкин. – Но Валера там демобилизовался, подошел к Садырину и говорит: «Меня в Воронеж приглашают». А Садырин ему: «Ладно, Валера, езжай в Воронеж. А мы за тобой посмотрим». Мы еще перед отъездом с Карпиным договорились, что он в «Факеле» поиграет немножко, а потом вернется в ЦСКА... А Валера взял и от нас из «Факела» в «Спартак» ушел».

И вряд ли Карпин когда-то об этом пожалел.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Родионов; 24smi.org