Эден Азар отклонил второе предложение «Челси»

Бельгийский полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар по сообщениям Mundo Deportivo отклонил второе предложение о продлении контракта с "синими".

По информации источника, футболист продолжает ждать предложения от мадридского "Реала" и рассчитывает летом перейти в королевский клуб.

В свою очередь руководство "Реала" до сих пор не приняло решение о покупке футболиста и сомневается в эффективности данного трансфера.

В текущем сезоне Азар провел за "Челси" 38 матчей, забил 15 голов и сделал 11 голевых передач.