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    Блог «Синие львы»

    Эден Азар отклонил второе предложение «Челси»

    Теги Эден Азар Челси

    Бельгийский полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар по сообщениям Mundo Deportivo отклонил второе предложение о продлении контракта с "синими".

    По информации источника, футболист продолжает ждать предложения от мадридского "Реала" и рассчитывает летом перейти в королевский клуб.

    В свою очередь руководство "Реала" до сих пор не приняло решение о покупке футболиста и сомневается в эффективности данного трансфера.

    В текущем сезоне Азар провел за "Челси" 38 матчей, забил 15 голов и сделал 11 голевых передач.

      Азар

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