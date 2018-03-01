Рууд Гуллит: «Конте не уволят, если он выбьет «Барселону» из Лиги Чемпионов»

По мнению легенды лондонского клуба Рууда Гуллита, Антонио Конте может сохранить свою работу в качестве менеджера "Челси", если он устранит "Барселону" из Лиги Чемпионов.

"Если Конте пройдет "Барселону" в ответном матче, то у руководства "Челси" не будет повода для его увольнения.

Конте это понимает. Также, он понимает, что победы в Премьер Лиге также важны для клуба, чтобы команда осталась в зоне еврокубков. Но здесь очень будет трудно. По этому, я считаю, что нужно сосредоточиться на Лиге Чемпионов и на матче в Барселоне.

Игроки также должны осознавать и свою ответственность. Если команда проиграет, то давление будет не только на тренера, но и на них. Будет очень трудно обыграть "Манчестер Сити" в это воскресенье. Но в Лиге Чемпионов у них еще есть возможность пройти дальше.

Если они смогут продемонстрировать свой лучший футбол на Камп Ноу, сохранить свою концентрацию все девяносто минут, то у них очень неплохие шансы на победу", - заявил Гуллит в интервью Omnisport.