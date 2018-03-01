Луис Энрике должен пойти на уступки, если хочет работать в «Челси»

Луис Энрике должен снизить свои требования к лондонскому клубу, если действительно заинтересован в этой работе. "Челси" не готов платить испанскому тренеру ту же зарплату, которую он получал в "Барселоне".

Сейчас Луис Энрике пока без работы и является кандидатом номер один на замену Антонио Конте, сообщает the Telegraph.

Но в "Челси" не устраивает запрашиваемая зарплата испанским тренером. По сведениям издания, он требует от лондонского клуба оплату, за свою работу, в размере почти семнадцати миллионов фунтов стерлингов.

Лондонский клуб готов платить не больше, чем сейчас получает Антонио Конте, а именно девять с половиной миллионов фунтов стерлингов. Если Энрике согласится на столь значительное понижение в зарплате, то существует очень большая вероятность того, что уже этим летом, он станет новым главным тренером "Челси".