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    Блог «Синие львы»

    Луис Энрике должен пойти на уступки, если хочет работать в «Челси»

    Теги Челси

    Луис Энрике должен снизить свои требования к лондонскому клубу, если действительно заинтересован в этой работе. "Челси" не готов платить испанскому тренеру  ту же зарплату, которую он получал в "Барселоне".

    Сейчас Луис Энрике пока без работы и является кандидатом номер один на замену Антонио Конте, сообщает the Telegraph.

    Но в "Челси" не устраивает запрашиваемая зарплата испанским тренером. По сведениям издания, он требует от лондонского клуба оплату, за свою работу, в размере почти семнадцати миллионов фунтов стерлингов. 

    Лондонский клуб готов платить не больше, чем сейчас получает Антонио Конте, а именно девять с половиной миллионов фунтов стерлингов. Если Энрике согласится на столь значительное понижение в зарплате, то существует очень большая вероятность того, что уже этим летом, он станет новым главным тренером "Челси".

    Луис      Источник

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