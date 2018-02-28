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    Блог «Синие львы»

    Андре Виллаш-Боаш: «Конте не заслуживает увольнения»

    Теги Челси Антонио Конте

    Бывший главный тренер "Челси" поддержал нынешнего наставника лондонского клуба Антонио Конте, заявляя в своем интервью, что итальянский менеджер должен продолжить свою работу в команде.

    "Там очень трудно работать. В "Челси" проповедуют частую смену тренеров. Так они считают, что лучше для клуба. И тут нет ничего особенного для общественности или болельщиков.

    Возможно, это вновь произойдет. Тут нет гарантий. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Конте не заслужил этого. Он демонстрирует максимум этой команды и тут не должно быть упреков в его адрес", - говорит Боаш в интервью Sportmole.

      Конте

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