Андре Виллаш-Боаш: «Конте не заслуживает увольнения»

Бывший главный тренер "Челси" поддержал нынешнего наставника лондонского клуба Антонио Конте, заявляя в своем интервью, что итальянский менеджер должен продолжить свою работу в команде.

"Там очень трудно работать. В "Челси" проповедуют частую смену тренеров. Так они считают, что лучше для клуба. И тут нет ничего особенного для общественности или болельщиков.

Возможно, это вновь произойдет. Тут нет гарантий. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Конте не заслужил этого. Он демонстрирует максимум этой команды и тут не должно быть упреков в его адрес", - говорит Боаш в интервью Sportmole.