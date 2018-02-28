Оливье Жиру: «Моя цель в «Челси»? Трофей Премьер Лиги»

Новоиспеченный футболист "Челси", пришедший в клуб в этом январе Оливье Жиру заявляет, что преследует амбициозные планы в новой для себя команде.

"Не так просто терпеть пять лет в одном клубе, чтобы дождаться главного трофея страны. Я говорил это очень часто и раньше - моя цель это трофей Премьер Лиги. Я верю, что это еще не конец моей карьеры и я сделал еще один шаг на пути к своей мечте. Теперь я в "Челси" и теперь, я тут буду бороться за главный трофей.

Я все еще сохраняю это желание - завоевать титул Премьер Лиги. У всей команды есть амбиции на этот счет и мы намереваемся не отказываться от своей цели", - приводит слова Оливье Жиру издание eyefootball.com.