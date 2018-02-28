Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог «Синие львы»

    «МЮ» и «Милан» будут бороться за трансфер Виллиана

    Теги Манчестер Юнайтед Челси

    Атакующий полузащитник "Челси" Виллиан может покинуть этим летом стадион "Стамфорд Бридж" и присоединиться либо к "Милану", либо к "Манчестер Юнайтед".

    Ранее, Виллиан, уже был связан с переходом в "МЮ" и как сообщалось он был не против воссоединиться с Жозе Моуринью.

    Букмекерская контора Ladbrokes сообщает, что "красные дьяволы" теперь будут боротьcя за Виллиана вместе с итальянским "Миланом".

    Ladbrokes также считает, что "Париж Сен-Жермен", "Реал Мадрид" и "Барселона" все заинтересованны в Виллиане.

      вил

    Автор

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться