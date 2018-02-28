«МЮ» и «Милан» будут бороться за трансфер Виллиана

Атакующий полузащитник "Челси" Виллиан может покинуть этим летом стадион "Стамфорд Бридж" и присоединиться либо к "Милану", либо к "Манчестер Юнайтед".

Ранее, Виллиан, уже был связан с переходом в "МЮ" и как сообщалось он был не против воссоединиться с Жозе Моуринью.

Букмекерская контора Ladbrokes сообщает, что "красные дьяволы" теперь будут боротьcя за Виллиана вместе с итальянским "Миланом".

Ladbrokes также считает, что "Париж Сен-Жермен", "Реал Мадрид" и "Барселона" все заинтересованны в Виллиане.