Альваро Мората раздражает своих партнеров

Как сообщает The Telegraph, испанский нападающий "Челси" Альваро Мората столкнулся с проблемой адаптации в команде.

Многим партнерам по клубу не нравится, что футболист постоянно ноет, особенно когда речь заходит о единоборствах. Неоднократно в официальных матчах, в перерыве в раздевалке, футболисту указывали на борьбу на поле и просили сосредоточится именно на атаке команды, а не на постоянных жестикуляций в сторону арбитра встречи.

У Мораты не со всеми футболистами складываются отношения в коллективе, так как многим не нравится его поведение, и он их крайне сильно раздражает.