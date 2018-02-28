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    Блог «Синие львы»

    Шансы «Челси» на трансфер Роберта Левандовски зависят от форварда «Тоттенхэма»

    Теги Челси Роберт Левандовски

    По информации footballfacts.net, лондонский "Челси" действительно претендует на трансфер польского форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

    Однако "Челси" удасться подписать его только в том случае, если нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн согласится на переход в мадридский "Реал", только в этом случае королевский клуб позволит "Челси" выиграть борьбу за Левандовски.

    Напомним, что сегодня английские издания сообщили, что "Манчестер Юнайтед" не ведет переговоры с "Баварией" о покупке Роберта Левандовски.

       Роб

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