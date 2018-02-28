Шансы «Челси» на трансфер Роберта Левандовски зависят от форварда «Тоттенхэма»

По информации footballfacts.net, лондонский "Челси" действительно претендует на трансфер польского форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

Однако "Челси" удасться подписать его только в том случае, если нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн согласится на переход в мадридский "Реал", только в этом случае королевский клуб позволит "Челси" выиграть борьбу за Левандовски.

Напомним, что сегодня английские издания сообщили, что "Манчестер Юнайтед" не ведет переговоры с "Баварией" о покупке Роберта Левандовски.