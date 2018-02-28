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    Блог «Синие львы»

    Иан Райт: «Мората несчастлив, и скоро покинет «Челси»

    Теги Альваро Мората Челси

    Легенда "Арсенала" Иан Райт считает, что испанский форвард "Челси" Альваро Мората стал заложником своей успешной игры на старте сезона.

    "Я просто думаю, что несчастлив в "Челси". Он начал забивать мячи за новый клуб и подумал, что он гениальный футболист и уже много сделал в Лондоне, однако, когда у него появились первые проблемы, он опустил голову. Мгновенно он преобразился и стал непохож на самого себя. Он хорошо действует на втором этаже, неплохо обращается с мячом, но он совершенно не годится для контактного футбола. Любое касания, и он падает на газон”

    "Он потерял уверенность. Он имел два отличных момента в игре с "Манчестер Юнайтед", но снова не смог забить. Сейчас он не счастлив, а когда человек в таком состоянии ему сложно чего-то добиться здесь. Я не думаю, что Мората надолго задержится в "Челси"

       Мор

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