Иан Райт: «Мората несчастлив, и скоро покинет «Челси»

Легенда "Арсенала" Иан Райт считает, что испанский форвард "Челси" Альваро Мората стал заложником своей успешной игры на старте сезона.

"Я просто думаю, что несчастлив в "Челси". Он начал забивать мячи за новый клуб и подумал, что он гениальный футболист и уже много сделал в Лондоне, однако, когда у него появились первые проблемы, он опустил голову. Мгновенно он преобразился и стал непохож на самого себя. Он хорошо действует на втором этаже, неплохо обращается с мячом, но он совершенно не годится для контактного футбола. Любое касания, и он падает на газон”

"Он потерял уверенность. Он имел два отличных момента в игре с "Манчестер Юнайтед", но снова не смог забить. Сейчас он не счастлив, а когда человек в таком состоянии ему сложно чего-то добиться здесь. Я не думаю, что Мората надолго задержится в "Челси"