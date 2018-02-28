Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог «Синие львы»

    Эден Азар хочет, чтобы Де Брюйне вернули в «Челси»

    Теги Эден Азар Кевин де Брюйне Челси

    Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар хочет, чтобы руководство клуба вернуло обратно нынешнего игрока "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

    Эден Азар и Кевин Де Брюйне играли короткий отрезок вместе за "Челси". Затем, Моуриньо продал Кевина в "Вольфсбург" всего за семнадцать миллионов евро.

    Общаясь с журналистами Copa90, Азар сказал, что он бы хотел возвращения Кевина обратно.

    "Я бы хотел, чтобы Кевин вновь присоединился к нам. Он отличный футболист и мне бы хотелось играть с ним в одном клубе.

    Еще бы, я хотел, чтобы Раджа Наингголан тоже был в моей команде. Это очень хорошие игроки, очень", - говорит Азар.

      Азар про Брюйне

    Автор

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться