Эден Азар хочет, чтобы Де Брюйне вернули в «Челси»

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар хочет, чтобы руководство клуба вернуло обратно нынешнего игрока "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Эден Азар и Кевин Де Брюйне играли короткий отрезок вместе за "Челси". Затем, Моуриньо продал Кевина в "Вольфсбург" всего за семнадцать миллионов евро.

Общаясь с журналистами Copa90, Азар сказал, что он бы хотел возвращения Кевина обратно.

"Я бы хотел, чтобы Кевин вновь присоединился к нам. Он отличный футболист и мне бы хотелось играть с ним в одном клубе.

Еще бы, я хотел, чтобы Раджа Наингголан тоже был в моей команде. Это очень хорошие игроки, очень", - говорит Азар.