«Челси» готов продать Эдена Азара в «Реал», но при одном условии

По сведениям испанской прессы, "Челси" готов отпустить Эдена Азара в "Реал Мадрид", но только если "сливочные" выполнят одно условие лондонского клуба.

"Челси" понимает, что Эдена Азара очень трудно будет удержать в своей команде, когда им интересуется такой гранд, как "Реал Мадрид" и они уже сейчас ищут максимальную выгоду от этой сделки.

По сведениям испанского издания Marca, в лондонском клубе заявили, что отпустят Эдена Азара, но при условии, что за него будет отдан игрок "Реала" Каземиро. Бразильский футболист должен быть обязательно включен в этот трансфер, как часть сделки.