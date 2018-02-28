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    Блог «Синие львы»

    «Челси» готов продать Эдена Азара в «Реал», но при одном условии

    Теги Эден Азар Каземиро Челси

    По сведениям испанской прессы, "Челси" готов отпустить Эдена Азара в "Реал Мадрид", но только если "сливочные" выполнят одно условие лондонского клуба.

    "Челси" понимает, что Эдена Азара очень трудно будет удержать в своей команде, когда им интересуется такой гранд, как "Реал Мадрид" и они уже сейчас ищут максимальную выгоду от этой сделки.

    По сведениям испанского издания Marca, в лондонском клубе заявили, что отпустят Эдена Азара, но при условии, что за него будет отдан игрок "Реала" Каземиро. Бразильский футболист должен быть обязательно включен в этот трансфер, как часть сделки.

    Каземиро

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