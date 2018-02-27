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    Блог «Синие львы»

    «Челси» и «Бавария» поспорят за Кристиана Пулишича

    Теги Челси

    Как утверждает газета Bild, "Бавария" вступила в гонку к "Челси", чтобы подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

    За последние несколько дней 19-летний атакующий полузащитник также был связан с гигантами Премьер-Лиги "Челси".

    Баварцы стремятся подписать американца, поскольку они находятся в поисках долгосрочной замены для Арьена Роббена и Франка Рибери. Эти звезды все еще могут показывать достойный футбол, но их время на "Альянц Арена" подходит к концу. Действительно, голландец подтвердил на прошлой неделе, что он также может рассмотреть возможность переезда в Китай или ОАЭ. Это откроет пространство для такого молодого игрока, как Пулишич.

    У "Челси" такая же проблема. Антонио Конте должен найти молодого игрока, чтобы заменить Виллиана или Педро.

     

    Пулишич

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