Тони Каскарино: «Молодым игрокам «Челси» стоит играть агрессивнее»

Бывший футболист "Челси" Тони Каскарино считает, что молодым футболистам синих не хватает агрессивности на поле.

"В "Челси" собрано много молодых футболистов. Им не хватает агрессивности на поле, они теряются при борьбе с соперником, слишком мягко выставляют плечо. Нужно больше агрессии, жесткости в действиях игроков. Кристенсен – отличный молодой футболист, но ему не хватает качеств лидера, потому что он слишком мягкий футболист. Я думаю, что он еще будет учится и те ошибки, которые он допустил в последних матчах изменят его игру к лучшему. Кристенсен виноват в трех пропущенных мячах в последних двух матчах, но я верю, что он справится с этим давлением"