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    Блог «Синие львы»

    Жозе Моуринью: «Виллиан – топ-игрок, самые сливки, он восхитительный футболист»

    Теги Челси Виллиан

    Жозе Моуринью высказался относительно нападающего "Челси" Виллиана:

     "Вы хотите, чтобы я оценил игру Виллиана? Ок. Это топ-футболист, самые сливки, он восхитительный игрок. Я всегда придерживался мнения, что в сборной Бразилии нет плохих футболистов. Стоит отметить работу главного тренера Тите, ведь он имеет большой опыт клубной работы и знает, как добиться успеха. Уверен, что в России сборная Бразилии добьется серьезного успеха", - заявил Моуринью.

      фыв

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