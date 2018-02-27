Жозе Моуринью: «Виллиан – топ-игрок, самые сливки, он восхитительный футболист»

Жозе Моуринью высказался относительно нападающего "Челси" Виллиана:

"Вы хотите, чтобы я оценил игру Виллиана? Ок. Это топ-футболист, самые сливки, он восхитительный игрок. Я всегда придерживался мнения, что в сборной Бразилии нет плохих футболистов. Стоит отметить работу главного тренера Тите, ведь он имеет большой опыт клубной работы и знает, как добиться успеха. Уверен, что в России сборная Бразилии добьется серьезного успеха", - заявил Моуринью.