Тибо Куртуа перейдет в «Реал»

По информации журналиста BBC Дункан Кастлес, лондонский "Челси" не смог договориться с Тибо Куртуа о продлении нового контракта и готов продать бельгийца в мадридский "Реал" за 65 миллионов евро.

"Вы будите удивлены, но у "Челси" нет шансов сохранить Тибо Куртуа. Бельгиец выставил условия и клуб не смог их удовлетворить. Переговоры прекращены. Скорей всего "Челси" больше не вернется к обсуждению этого вопроса и летом продаст игрока в "Реал"", - заявил Кастлес.