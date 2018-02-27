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    Блог «Синие львы»

    Тибо Куртуа перейдет в «Реал»

    Теги Челси Тибо Куртуа

    По информации журналиста BBC Дункан Кастлес, лондонский "Челси" не смог договориться с Тибо Куртуа о продлении нового контракта и готов продать бельгийца в мадридский "Реал" за 65 миллионов евро.

    "Вы будите удивлены, но у "Челси" нет шансов сохранить Тибо Куртуа. Бельгиец выставил условия и клуб не смог их удовлетворить. Переговоры прекращены. Скорей всего "Челси" больше не вернется к обсуждению этого вопроса и летом продаст игрока в "Реал"", - заявил Кастлес.   курута

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