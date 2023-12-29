Превью 19-го тура фэнтези Серии А. Как лучше пройти отрезок с пропусками матчей?

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Всем доброго времени суток. Хочу поздравить всех читателей блога с Новым годом! Спасибо, что ставите плюсики, они мотивируют меня делать превью лучше. Отдельно хочу поблагодарить телеграм-канал Fantasy Gazzetta, из которого я в основном беру информацию.

Итак, дедлайн тура – в 22:45 мск 5 января. В первом матче тура «Болонья» примет «Дженоа» на стадионе «Ренато Даль-Ара».

От кого нужно избавиться в первую очередь? Кто выйдет в старте «Интера»? Нужны ли игроки «Ромы»? Кто – лучший капитан? Изучаем главное о предстоящем туре.

Итоги прогнозов прошлого тура

1. «Удинезе» неожиданно разгромил «Болонью»: 3:0, Зиркзее и Фергюсон промолчали

2. «Фиорентина» минимально победила «Торино», на счету Кайоде голевая передача

Больше прогнозов я, к счастью, не делал: внезапно «Милан» смог засушить матч, «Интер» сыграл вничью, а Лукаку и Влахович не забили.

Но в этом туре напишу много прогнозов – проверим, сбудутся ли. Дисклеймер: не стоит необдуманно следовать моим прогнозам или предложенным игрокам – в первую очередь, думайте своей головой!

Травмы и дисквалификации – КАН

источник: тг-канал Fantasy Gazzetta

источник: тг-канал Fantasy Gazzetta

На Кубок Африканских наций уехали Осимхен, Нзола, Лукман и Диа, их нужно заменить. Фергюсон и Локателли дисквалифицированы за перебор желтых карточек.

Календари и цифры

Календарь на пять туров расположен ближе к концу превью, в разделе «Проблема тура»

Судя по котировкам, больше всего шансов на результативную игру имеют две миланские команды и «Ювентус». Следом за ними расположилась «Фиорентина» – правда, непонятно, кто именно там будет забивать (нет четко выраженного бомбардира). И «Монца», из которой уже сейчас можно брать Кольпани (пз, 6) – по прогнозам, он будет в старте.

источник: тг-канал Fantasy Gazzetta

И снова прогнозируется большое количество сухих матчей. В топе неожиданно «Лечче» и «Болонья». Если у вас все защитники из «зеленой» зоны, это замечательно.

источник: тг-канал Fantasy Gazzetta

Топ-игроки и джокеры: Дженоа = Гудмундссон (vs Болонья)

Обстоятельства (т.е. бланки) вынуждают брать игроков «Дженоа» уже сейчас – календарь весьма неплох. Впрочем, здесь все очевидно – Альберт Гудмундссон (пз, 6.5) является лучшим вариантом. Впрочем, на будущее можно взять и защитника, например, Сабелли (защ, 5). Для тех, кто ищет бюджетного вратаря, есть Жозеп Мартинес (5).

Прогноз автора: 1:1, голы Зиркзее и Гудмундссона

Топ-игроки и джокеры: «Ювентус» (vs «Салернитана»)

Начну с того, что при сухой игре команды Аллегри в каждой команде должен быть защитник «Ювентуса» (или Шенсны – вратарь за космические 6.5) – кажется, что наилучшим будет Андреа Камбьязо (5.5), но он может не выйти в старте, как и Федерико Кьеза (пз, 8). Впрочем, их шансы достаточно высоки.

Однако тот факт, что «Ювентус» будет играть в 21-м туре, заставляет взглянуть и на полузащиту туринцев. Здесь, помимо Кьезы (он №1, ведь на самом деле играет на позиции нападающего), есть и другие варианты:

статистика после ноябрьской паузы из understat.com

Важно отметить, что Локателли дисквалифицирован, поэтому играет Николусси. К тому же Миретти не выйдет в старте. Если кратко – Рабьо и МакКенни – хорошие варианты. Не стоит забывать о Костиче, который с фланга иногда делает голевые передачи.

Прогноз автора: 0:2, голы Влаховича и Гатти

Топ-игроки и джокеры: «Милан» (vs «Эмполи»)

Несмотря на очевидный вариант « Жиру – Пулишич » (все же Леау пока не оправдывает свой ценник), можно присмотреться и к защите. Помимо дорогущего Тео Эрнандеса, есть Кьер (защ, 5.5) и Флоренци (защ, 6). Остальных игроков я бы не брал – из интересных джокеров есть только Рейндерс, который сильно недобирает и по ожидаемым голам, и по ожидаемым ассистам.

Прогноз автора: 0:3, дубль Жиру, гол Пулишича

Другие команды с несложным матчем

«Интер» (vs «Верона») – а кто в старте?

Главная проблема – в защитниках, которые выйдут в основном составе. Димарко (защ, 6.5) под большим вопросом, не исключен выход на замену и итоговая единица. А вот Лаутаро Мартинес (нап, 9), вроде бы, выйдет – брать ли? Если у вас уже есть Тюрам (нап, 8), по моему мнению, его стоит оставить, как и Чалханоглу (пз, 8)

Прогноз автора: 2:0, голы Тюрама и Лаутаро Мартинеса

«Лацио» (vs «Удинезе»)

Валентин Кастельянос (нап, 6.5) доказал, что покер «Реалу» все еще помнит – 1+1 в последнем матче. Правда, «орлы» даже со слабым соперником обычно пропускают, так что защита – дело рисковое. Как и Дзакканьи (пз, 8), который сейчас самый острый игрок из полузащиты. Выбор за вами, но помните, что Лацио пропускает 21-й тур.

Прогноз автора: 1:2, голы Лукки, Кастельяноса и Дзакканьи

«Рома»

Ромелу Лукаку (нап, 8.5) и Пауло Дибала (пз, 8.5) – вот самые дорогие (в фэнтези) и самые результативные игроки команды Жозе Моуриньо. С учетом нелегкого календаря (зато пропуска нет, вот это чудо!) защиту я бы не стал брать.

Прогноз автора: 2:1, голы Дибалы, Лукаку и де Кетеларе

Проблема туров – бланки (часть 2 из 4)

Наиболее важно сейчас добирать игроков «Милана» и «Ювентуса», если по каким-то причинам у вас их еще не четверо суммарно. Также стоит задуматься о том, чтобы в ближайшие туры взять игроков «Ромы» и «Дженоа». Интересные джокеры на будущее:

1. Из «Монцы»: Кольпани (пз, 6), Кирьякопулос (защ, 5.5), Ди Грегорио (врт, 5.5)

2. Из «Кальяри»: Доссена (защ, 5), Паволетти (нап, 6.5)

3. Из «Фрозиноне»: Матиас Соуле (пз, 6)

4. Из «Вероны»: Нгонж (пз, 6.5) – если у вас есть играющая лавка для ротации

Если думать о том, кого в первую очередь убирать из топ-клубов, это «Аталанта» (из-за матча с «Ромой»). «Наполи» в последнее время барахлит – возможно, его игроков тоже нужно убирать. У «Лацио», кроме Кастельяноса, нет хороших вариантов. Ясно только то, что игроков «Интера» убирать не нужно.

Капитан корабля – список лучших капитанов:

1. Лаутаро Мартинес 2. Маркус Тюрам 3. Оливье Жиру 4. Кристиан Пулишич 5. Хакан Чалханоглу

Если Лаутаро после травмы будет играть также, как до нее, то «Вероне» наверняка забьет не один. Понадежнее кажутся Тюрам и Жиру, но они в последнем матче промолчали. Если хотите рискнуть – выберите капитаном кого-то из «Ювентуса», например, Рабьо или защитника.

Списывайте, мне не жалко – состав автора

Автор переделывает свой состав, он скоро здесь появится

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