Лучшие ставки на «Ливерпуль» — «Рома» от Betting Insider

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Сегодня Betting Insider отобрал лучшие прогнозы на главный матч дня, «Ливерпуль» — «Рома».

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В победу «Ливерпуля» верят 51% игроков — учитывая коэффициент 1.52, этот выбор далеко не самый выгодный. 17% ставят на «Рому» по коэффициенту 6.90. На гостей ставит лучший игрок недели Konstantin Andreevich, который вчера предсказал победу «Ахмата» за 9.40!

Букмекерский «верх» — одна из самых популярных ставок на лигочемпионский матч вторника. 78% пользователей выбрали ТБ на рынке тоталов.

Вот как объясняет такой выбор игрок Ильяс Баймухаметов: «По статистике «Ливерпуль» провел 5 из 6 последних встреч с тоталом 2,5 больше. «Ливерпуль», безусловно, будет стараться давить на оборону соперника, прессингуя большим числом. «Рома», скорее всего, будет играть ниже, стараясь не потерять мяч в опасных зонах. Но «Рома» отлично использует моменты в контратаках, благодаря Джеко они цепляются за мяч, а оборона «Ливерпуля» не очень хорошо справляются с такими нападающими. Не знаю кто одержит верх, но, думаю, отдача с обеих команд на голы будет максимальная».

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Особенно рисковые игроки выбирают тотал больше 3.5 голов по коэффициенту 2.38: «Клопп понимает, что для реализации задуманного у него один шанс. Второго соперник не предоставит. Даже со всеми успехами в последнее время, оборона мерсисайдцев проигрывает гостевой атаке. При равном атакующем потенциале, это может означать только одно. Свой гол «волки» забьют. Уже одно это ставит проход Ливерпуля в финал под большое сомнение.

Однако «Рома» способна на две реализации, и нет у меня никаких сомнений, что именно к этому команда и будет стремиться. Ливерпуль, говоря о результате двухматчевого противостояния, обречен, если только не продемонстрирует свой атакующий максимум. Пропущенный гол обязывает команду Клоппа забивать в ответ два, не откладывая, немедленно, в первой же встрече. Эта производственная необходимость, в конечном счёте, станет роковой. Англичане выиграют домашний поединок, но в финал не пройдут», — так объясняет свой выбор gradus.

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