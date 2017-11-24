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    7 самых популярных ставок среды

    Теги Ставки на футбол Валенсия ЦСКА Локомотив Ставки на спорт Зенит Ставки

    Sports.ru запустил новую социальную сеть для ставочников — Betting Insider. Ее пользователи могут делиться прогнозами на футбольные матчи, следить за рейтингом лучших прогнозистов и подписываться на самых прибыльных капперов.

    Betting Insider собрал 7 самых популярных ставок на сегодняшний день

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    Более 200 прогнозов оставлено на победу «Локомотива» — на линию «исход» 83% ставок идут на победу хозяев. Сейчас букмекеры оценивают этот исход коэффициентом 1.65.

    В победу «МЮ» верят 4 пользователя из 5. Традиционно много ставок идет на выигрыш «Реала» — 78% игроков рискнули взять коэффициент 1.21. 

    Самые популярные ставки среды:

    83%. «Локомотив» — «Ахмат», победа хозяев

    80%. «Борнмут» — «МЮ», победа гостей

    80%. ЦСКА — «Амкар», победа хозяев

    78%. «Реал» — «Атлетик», победа хозяев

    77%. «Валенсия» — «Хетафе», победа хозяев

    75%. «Спартак» — «Тосно», победа хозяев

    74%. «Зенит» — «Динамо», победа хозяев

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    А какие ставки сделал ты? Поделись прогнозом в комментариях 👇

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