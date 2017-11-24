7 самых популярных ставок среды

Sports.ru запустил новую социальную сеть для ставочников — Betting Insider. Ее пользователи могут делиться прогнозами на футбольные матчи, следить за рейтингом лучших прогнозистов и подписываться на самых прибыльных капперов.

Betting Insider собрал 7 самых популярных ставок на сегодняшний день

***

Более 200 прогнозов оставлено на победу «Локомотива» — на линию «исход» 83% ставок идут на победу хозяев. Сейчас букмекеры оценивают этот исход коэффициентом 1.65.

В победу «МЮ» верят 4 пользователя из 5. Традиционно много ставок идет на выигрыш «Реала» — 78% игроков рискнули взять коэффициент 1.21.

Самые популярные ставки среды:

83%. «Локомотив» — «Ахмат», победа хозяев

80%. «Борнмут» — «МЮ», победа гостей

80%. ЦСКА — «Амкар», победа хозяев

78%. «Реал» — «Атлетик», победа хозяев

77%. «Валенсия» — «Хетафе», победа хозяев

75%. «Спартак» — «Тосно», победа хозяев

74%. «Зенит» — «Динамо», победа хозяев

***

А какие ставки сделал ты? Поделись прогнозом в комментариях 👇