7 самых популярных ставок среды
Sports.ru запустил новую социальную сеть для ставочников — Betting Insider. Ее пользователи могут делиться прогнозами на футбольные матчи, следить за рейтингом лучших прогнозистов и подписываться на самых прибыльных капперов.
Betting Insider собрал 7 самых популярных ставок на сегодняшний день
***
Более 200 прогнозов оставлено на победу «Локомотива» — на линию «исход» 83% ставок идут на победу хозяев. Сейчас букмекеры оценивают этот исход коэффициентом 1.65.
В победу «МЮ» верят 4 пользователя из 5. Традиционно много ставок идет на выигрыш «Реала» — 78% игроков рискнули взять коэффициент 1.21.
Самые популярные ставки среды:
83%. «Локомотив» — «Ахмат», победа хозяев
80%. «Борнмут» — «МЮ», победа гостей
80%. ЦСКА — «Амкар», победа хозяев
78%. «Реал» — «Атлетик», победа хозяев
77%. «Валенсия» — «Хетафе», победа хозяев
75%. «Спартак» — «Тосно», победа хозяев
74%. «Зенит» — «Динамо», победа хозяев
***
А какие ставки сделал ты? Поделись прогнозом в комментариях 👇
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.