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Что такое тотал и как на него ставить? Разбираемся на примере Суперкубка России

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Самым простым и понятным видом ставок в линии на спортивные события является тотал. Чаще всего принимаются ставки на количество голов, забитых в матче, где надо угадать будет забито больше определенного количества мячей или меньше.

Линии на тотал очень вариативны, ведь можно рассчитать угловые, фолы, карточки, удары по воротам, броски, штрафные минуты и прочее. Ставки на тотал – одни из самых распространенных в беттинге наряду со ставками на победу/поражение и форы.

Пример стандартного тотала в грядущем матче на Суперкубок России, где сыграют «Зенит» и ЦСКА. Первой после ставки на исходы идет линия на тотал голов в матче. Если вы считаете, что будет результативная игра, то можно поставить на тотал больше 2,5 голов, что значит, что в игре будет забито 3 и более мячей. Если же голов будет меньше 3, то вы проиграете пари.

Другие виды тоталов: целочисленный, азиатский, трехпутевой, индивидуальный

Целочисленный тотал, выражающийся целым числом. В отличие от стандартного тотала, при ставке на целочисленные возможен возврат с коэффициентом 1. Например «Зенит» и ЦСКА забьют 2 гола. И если забито меньше двух голов, ставка проиграла. Ровно два гола (2:0 или 1:1) – происходит возврат ставки, а если больше 2 голов, то ставка выигрывает.

Азиатский тотал отличается от остальных не только числовым значением, но и способом расчета. Главное отличие здесь в том, что можно получить полный возврат ставки или же половину выигрыша. Проще говоря поставленные вами деньги равномерно делятся на две ставки. 

В линии азиатский тотал заканчивается на «.25» или на «.75». Эта часть обозначает, на какие две ставки делится сумма пари при расчете: для этого надо прибавить и вычесть эту четверть. Например, тотал больше 2,75 означает, что считать букмекер будет по ставке ТБ 2,5 и ТБ 3.

Пример тот же, матч за Суперкубок, а мы выбираем тотал больше 2.75. Если забито более трех голов, то ставка полностью сыграла. Ровно три гола – играет половина ставки с ТБ 2,5, а по второй половине (ТБ 3) идет возврат с коэффициентом 1. В матче забито менее трех голов – ставка полностью проиграна.

Трехпутевой тотал встречается очень редко, это ставка на три исхода (больше, меньше и равно), причем в этом виде тоталов возврата не предусмотрено. На такой вид тотала коэффициент всегда выше, что связано со сложностью в сравнении с обычным тоталом.

Он делится на три части, например, мы уверены, что случится три гола в матче за Суперкубок, и ставка делится на:

  • будет забито меньше трех голов; 
  • будет забито ровно три гола; 
  • будет забито больше трех голов.

Один из этих вариантов и есть наша ставка. Если мы выбираем «Ровно 3», то при счете (1:2 или 2:1), ставка сыграет. Два других варианта рассчитываются как обычные ставки на тотал больше 3,5 и тотал меньше 2,5 голов.

Индивидуальный тотал – ставка на количество результативных действий определенной команды или игрока. Тут может быть, как ставка на забитые мячи, очки, шайбы, карточки, так и на угловые и прочее. У индивидуального тотала особое обозначение в линии – ИТ, где ИТМ – индивидуальный тотал меньше, а ИТБ – индивидуальный тотал больше.

Обозначение ИТБ и ИТМ определяет большее или меньшее количество действий, указанных в ставке. Например, ставим на то, что «Зенит» забьет больше двух мячей. В линии этот результат идет за 1.75, соответственное, если зенит забьет меньше 2 голов, то ставка проиграет. Если 2 и более – победа.

Не забывайте – ставить нужно ответственно!

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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