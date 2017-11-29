Возможно, теннисисты делают на себя ставки. И обманывают букмекеров

Автор: Павел Ниткин

Блог: С миру по Нитке

В третьем круге квалификации турнира ITF в австралийском городе Тувумба американка Александра Стивенсон снялась в третьем сете. Точнее, не просто в третьем сете, а при счете 4:5 на матч-пойнте соперницы.

Стивенсон снимается с матчей много – в Тувумбе был примерно 70-й раз. Очень часто она делает это за один-два гейма до поражения. В 2007 году у нее был отрезок, когда она снялась с трех из четырех проведенных матчей, причем один раз за гейм до поражения, а еще один – за два. Есть мнение, что у нее просто дурной характер, она очень не любит проигрывать и не хочет радовать соперниц чистой победой.

Но есть и другое объяснение.

Ставки на себя

Вполне возможно, что Стивенсон делает на себя ставки – конечно, через посредников. И когда ей становится понятно, что победить не удастся, она снимается с матча. В результате ставки обнуляются, она получает свои деньги назад.

Конечно, для того, чтобы такая схема сработала, нужно выбрать правильную контору. У букмекеров существует три варианта реакции на снятие одного из игроков. 1. Для того, чтобы результат матч засчитывался, достаточно одного сыгранного мяча. 2. Для этого достаточно одного сыгранного сета. 3. Матч должен быть доигран до конца – во всех остальных случаях ставки аннулируются, деньги возвращаются.

Большинство крупных контор работает как раз по третьему сценарию. Соответственно, когда Стивенсон без видимых повреждений на матч-пойнте соперницы совершенно спокойно идет сниматься, это вызывает подозрения.

Стивенсон – не единственный подозрительный игрок. На мелких турнирах такие случаи довольно распространены. Например, в начале сентября на турнире ITF в Праге бельгийка Магали Кемпен снялась на матч-пойнте своей соперницы – француженки Алис Реми. После этого в фейсбуке она написала, что у нее были проблемы с рукой. Несколько дней назад на мужском «Фьючерсе» в Испании бельгиец Аксель Франк снялся с матча на тройном матч-пойнте соперника. При странных обстоятельствах с финала «Челленджера» в 2013 году снимался Теймураз Габашвили.

Запрещенные игры

Конечно, игрокам нельзя делать ставки – даже на собственную победу. Tennis Integrity Unit регулярно за это дисквалифицирует. Например, в 2016 году дисквалификацию за ставки получил француз Констан Лестьенн. Расследование показало, что с февраля 2012 года по июнь 2015 он поставил на 220 матчей, но ни в одном из этих матчей он сам участия не принимал. Зато в 2008 году АТР дисквалифицировала итальянца Федерико Луцци – он поставил на 836 матча, включая один собственный.

В 2009 году Каролин Возняцки попала под расследование по делу, связанному со ставками и снятием с матча. В Люксембурге она отказалась продолжать встречу с Анне Кремер при счете 7:5, 5:0 в свою пользу. В том, что датчанка была травмирована, ни у кого сомнений не возникало. Проблемой стало то, что по ходу второго сета при счете 3:0 ее отец выходил на корт и велел ей сняться при счете 5:0 или 4:1. Мотивировалось это тем, что следующий матч она сыграть не сможет, а так проведет еще несколько геймов и порадует зрителей. Поскольку по правилам WTA все тренеры обязаны выходить на корт с микрофоном, зрители услышали о плане, и на Кремер начали делать ставки по высокому коэффициенту. Но никаких санкций к Возняцки в итоге применено не было.

Подозрения в отношении Николая Давыденко в 2007 году тоже появились после того, как он выиграл первый сет, а затем снялся с матча против Мартина Вассальо-Аргуэльо. Возможно, теперь теннисным властям стоит начать присматриваться не только к необычной динамике ставок, но и к странным отказам на матч-пойнтах.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОСТ