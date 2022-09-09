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«ПСЖ» снова пропустит дома, «Интер» продолжит лихорадить, а «Лейпциг» поборется с «Боруссией»? Топ-тренды на выходные

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По заходу на главные европейские лиги.

Не успели отгреметь последние матчи первого тура группового этапа еврокубков, как в дело вступают национальные чемпионаты. Неделя оказалась щедрой на сенсационные результаты: «Динамо» Загреб дома неожиданно обыграло «Челси», что косвенно привело к отставке Томаса Тухеля, «Наполи» в Италии не оставил шансов «Ливерпулю», а в юношеской ЛЧ «Маккаби» из Хайфы минимально обыграл «Бенфику» – действующего чемпиона турнира.

Предсказать подобные сенсации практически невозможно, потому мы обратимся к более понятному инструменту – статистике. Выделим самые интересные статистические тренды на матчи топовых чемпионатов в предстоящий уикэнд.

«Лейпциг» без Тедеско ждет в гости «Боруссию» Дортмунд

«Лейпциг» провалил старт в группе Лиги чемпионов: немцы достаточно неожиданно уступили донецкому «Шахтеру», который перед стартом сезона потерял большую часть игроков основного состава. Для руководства поражение стало последней каплей, и Доменико Тедеско был отправлен в отставку – а помните, как специалистом восхищались во второй половине прошлого сезона?! 

Перед матчем с «Боруссией» из Дортмунда вырисовывается интересная картина: 

  • «Лейпциг» забивает во втором тайме в пяти подряд личных встречах команд (выиграли, правда, всего два из них);
  • в последних восьми домашних матчах клуб забивает во втором тайме, в том числе в провальной игре с «Шахтером». 

Что по «Боруссии»? Тут все не так складно: клуб пропустил всего один мяч в трех выездных играх текущего сезона, и тот в первом тайме. Последние три игры дортмундцы и вовсе выиграли всухую. Справедливости ради отметим, что соперники все же были пониже классом, чем «Лейпциг», да и провал в концовки встречи с «Вердером» еще свеж в памяти. 

Поставить на гол «Лейпцига» после перерыва можно с коэффициентом 1.55 в «Бетсити».

Предстоящая встреча состоится 10 сентября в 16:30 по Москве.

«Торино» Миранчука едет в гости к «Интеру»

«Интер» подходит к матчу с «Торино» в ужасной форме: клуб проиграл три из четырех последних матчей, в том числе дерби «Милану» и домашную игру с «Баварией» в Лиге чемпионов. Отчасти миланцам не повезло с календарем, но все же результаты не из лучших. 

В личных встречах с «Торино» у «Интера» особых проблем не наблюдается – пять побед и одна ничья в последних шести матчах. Правда, есть интересное наблюдение: ставка на голы обеих команд прошла в четырех из пяти последних встреч команд в официальных матчах. В Милане тренд и вовсе выглядит еще более впечатляюще: в шести из семи последних матчей команды обменялись забитыми мячами. Ну а вдобавок «Торино» играет на ОЗ в шести из семи последних выездных матчей, а забивает сам и вовсе в восьми играх на чужом поле подряд. 

В общем, и не самая лучшая форма хозяев, и статистика говорит в пользу того, что команды в очередной раз обменяются забитыми мячами. Поставить на это можно с кэфом 1.89 в «Леоне»

Предстоящая встреча состоится 10 сентября в 19:00 по времени Москвы.

«Валенсия» воспользуется кризисом «Райо Вальекано»

«Райо» неплохо стартовал в чемпионате Испании. набрав четыре очка в двух выездных матчах с «Барселоной» (0:0) и «Эспаньолом» (2:0) проиграл два матча подряд. Однако победа над последними стала единственной в последних девяти играх в Ла Лиге. 

«Валенсия» одержала две победы в четырех турах Ла Лиги, уступив «Атлетику» из Бильбао и мадридскому «Атлетико». В принципе, клуб в неплохой форме – последняя победа над «Хетафе» со счетом 5:1 тому яркое доказательство. 

Плюс, валенсийцы имеют крепкую статистику личных встреч с «Райо Вальекано» – лишь одно поражение в последних десяти матчах. Правда, сама «Валенсия» одержала всего три победы, остальные матчи закончились вничью. 

Поставить на то, что «Валенсия» не проиграет в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.52 в Winline

Игра состоится 10 сентября в 15:00 по МСК.

«Брест» должен забивать в Париже

Беспроигрышная серия «ПСЖ» составляет 27 матчей – последнее поражение парижане потерпели в мае на выезде от «Монако». «Брест», который на этих выходных едет к чемпиону в гости, выиграл лишь один матч из последних девяти. Кажется, в этом матче все достаточно очевидно. 

По результату вполне, но внимания заслуживает игра «ПСЖ» на свое поле в последнее время. Клуб пропустил в шести из семи последних матчей в Париже в Лиге – без забитого уехали из столицы только футболисты «Меца». «Брест» при этом достаточно неуступчив на чужом поле: три победы в последних семи матчах и ни игры без забитого мяча. 

В трех из шести последних личных встреч с «ПСЖ» футболисты «Бреста» забивали как минимум один мяч. Поставить на то, что и в предстоящем матче гости сыграют на ИТБ 0,5 можно за 2.08 в «Лиге Ставок»

Матч состоится 10 сентября в 18:00 по московскому времени.

Фото: globallookpress.com/Jan Woitas/dpa , Spada/Keystone Press Agency, IMAGO/Bagu Blanco / PRESSIN, IMAGO/Jonathan Moscrop

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