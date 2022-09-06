5 главных правил банкролл-менеджмента

Все о финансовой дисциплине игрока.

Начинающие любители ставок на спорт в надежде на успех в первую очередь обращаются к различным стратегиям и системам ставок на спорт, рассчитывая, что те заметно улучшат их результаты: если не принесут заметный плюс, то хотя бы позволят заключать пари с минимальными финансовыми потерями. В целом, системный подход к ставкам – это здорово, но зачастую даже игроки с опытом пренебрегают важностью финансовой дисциплины, а именно она является фундаментом для ответственной игры на ставках.

Здесь можно провести параллели с любой сферой человеческой жизни: не столь важно, насколько крупный банк у тебя на руках, на дистанции важнее способность грамотно распределять его. Поэтому ловите пять главных правил по управлению своим банком в ставках – сделаем небольшой (а может и большой) шаг навстречу ответственной игре.

Выделите под ставки банк

Первое правило: необходимо выделить отдельный банк под ставки – сумму, которую вы без больших сожалений и без урона своей личной жизни можете потратить на хобби в виде беттинга. Почему это важно? Во-первых, важно разделять деньги для развлечений и деньги для нужд. Не забывайте, что ставки на спорт – одна из разновидностей азартных игр, которая пусть и поддается анализу, но запросто может подтолкнуть человека к необдуманным действиям. Вряд ли вы потратите последние пять тысяч до зарплаты на поход в кино или новенькую видеоигру, правильно? А вот слить деньги на ставках в попытках отыграться – это запросто.

Банк можно пополнять каждый месяц до нужной суммы, откладывать прибыль себе в карман, со временем наращивать, но важно отделять его от остальных денег, плюс ввести некоторую систематичность – например, обновлять банк раз в месяц в определенное число. Если слили все деньги до условленной даты – остались без ставок, все просто. Помните, ваша личная жизнь не должна зависеть от успеха ваших пари – это всего лишь развлечение.

Можно возразить, что в случае тильта все еще есть риск закинуть депозит с неигровых денег, но для этого можно создать несколько препятствий. Самое очевидное: привязать к аккаунту БК банковскую карту, предназначенную исключительно для беттинговых нужд. Пока будете вводить номер и CVV другой карты, возможно, немного подостынете.

Во-вторых, зная конкретную сумму банка легче отслеживать успешность собственных пари. Выделили в начале месяца под ставки 50 тысяч рублей, а к его концу на счету осталось всего 30 тысяч? Видимо, вам стоит пересмотреть выбранную стратегию. В банке оказалось на несколько тысяч больше? Вы все делаете верно.

Пользуйтесь флэтом

Флэт – это фиксированная сумма ставки, которую чаще всего рассчитывают в процентах от банка. Профессионалы советуют ставить не больше 5%, чтобы избежать ощутимых просадок в случае луз-стрика, а такие случаются со всеми, даже с опытными ставочниками. Давайте на примере: один игрок ставит 3% от банка, другой – 10%. Оба они вдруг словили серию из 10 минусов – первый потерял всего 30% банка (неприятно, но некритично – больше половины на месте), а второй слил все деньги. А это всего 7% разницы!

Зачастую у игрока может быть несколько рабочих флэтов. Приведу пример из личной практики:

1% от банка я ставлю, когда у меня остаются сомнения по исходу, но на него предлагают уж слишком приятный коэффициент. Это мой рискованный флэт ;

; 3% – это мой стандартный флэт для исходов, в которых я плюс-минус уверен, но допускаю луз;

для исходов, в которых я плюс-минус уверен, но допускаю луз; 7% – флэт для исходов, в которых я уверен на 99,9% (пользовался им от силы пару раз).

Допускается и большая вариативность, главное – постоянная дисциплина. Решили ставить по 1000 рублей за флэт? Ставим по 1000 рублей за флэт даже если словили луз-стрик – когда-нибудь он обязательно закончится, и если ваш подход работает, то на дистанции обязательно наверстаете все, что упустили.

Еще один немаловажный фактор: фиксированный флэт подсознательно может оттолкнуть игрока от необдуманной ставки. «Зарядить 10 тысяч на П1? Не-не-не, это десять моих флэтов, так мы не рискуем»...

Не меняйте размер флэта

Единственный вариант, при котором профессионалы советуют менять размер ставки – это затянувшаяся плюсовая серия, и то все слишком ситуативно. В чем логика? Все просто: любая серия когда-нибудь заканчивается, и исходя из законов дисперсии после вин-стрика должна следовать не самая удачная серия, а значит снизив размер ставки игрок снижает и сумму потенциального минуса.

Однако возникает одно небольшое, но фундаментальное «но» – никто не может знать, в какой момент любая из серий подойдет к концу, поэтому вполне возможно, что игрок самостоятельно лишил себя части потенциальной прибыли, снизив размер ставки посреди удачной серии.

В целом, совет «не меняйте флэт» достаточно универсален и его можно считать лучшим решением в большинстве ситуаций, ну или худшим из зол. А в стрессовых ситуация заигрывать с суммой ставки категорически запрещено – так можно незаметно войти в тильт и доиграться до ставок ва-банк. Возможных вариаций дальнейших действий несколько: либо снижаем частоту ставок и гнем свою линию, либо на время отказываемся от заключения пари, если, конечно, сила воли позволяет.

Догон в большинстве случаев – это плохая идея

Догон (будь он хоть классический, хоть мягкий) – это всегда неоправданно высокие риски. В теории все выглядит более чем привлекательно: игрок каждой последующей ставок перекрывает прошлые поражения, а луз-стрик не может длиться вечно – рано или поздно ставка сыграет и вернет всю проигранную ранее сумму. Однако по факту ставочник рискует однажды не иметь возможности поставить на следующий шаг догона по нескольким причинам:

Геометрическая прогрессия, по которой растет размер пари, очень скоро может привести к тому, что у игрока просто не окажется достаточной суммы, чтобы продолжать догон;

Не забывайте про максимумы букмекерских контор – даже если у игрока высокий запах прочности финансовых возможностей, лимиты букмекера могут помешать ему сделать следующий шаг догона.

Ну и еще одна опасность – это высокие риски тильта при затянувшейся серии проигранных ставок. Здесь снова отлично подходит пример из пункта про флэт: проиграл десять пари подряд с размером ставки в 3% от банка? Страшно, но не критично. Проиграл десять ставок подряд, увеличивая каждый раз размер пари? Тут уже понадобятся стальные нервы, чтобы не психануть и не зарядить ва-банк в надежде наконец-то отыграться.

Ну а подробнее на всех опасностях системы Мартингейла (он же догон) мы останавливались в одном из прошлых материалов, поэтому за детальной аргументацией можете заглянуть вот сюда.

Анализируйте собственные пари

На самом деле, анализ собственных ставок не требует какого-то колоссального количества времени. Время, когда игрокам необходимо было самим считать все в экселевских таблицах осталось в прошлом – сейчас на рынке достаточно много верификаторов, зарегистрироваться и фиксировать свои пари в которых может буквально любой желающий.

Если боитесь запутаться в куче ненужных метрик, вот вам две, которые станут отражением успеха выбранного вами подхода:

Дистанция. Нельзя игнорировать количество заключенных ставок из-за банальной коварности средней статистики: вы могли найти верный подход, но попасть на дисперсионные отрезок, в котором он показал больше минусовых пари, чем выигранных. Для того, чтобы оценить жизнеспособность выбранной стратегии стоит заключить хотя бы сотню пари;

Нельзя игнорировать количество заключенных ставок из-за банальной коварности средней статистики: вы могли найти верный подход, но попасть на дисперсионные отрезок, в котором он показал больше минусовых пари, чем выигранных. Для того, чтобы оценить жизнеспособность выбранной стратегии стоит заключить хотя бы сотню пари; ROI. Отношение между чистой прибылью к сумме всех совершенных ставок, выраженное в процентах. Тут все просто: если процент положительный, то ваша стратегия работает, если отрицательный – ее лучше пересмотреть или отказаться вовсе.

Детальный анализ собственных ставок может указать игроку на его слабые места: например, выбранная стратегия ставок на тоталы в хоккее может приносить крутой плюсовый ROI, а вот исходы в футболе чаще оказывают минусовыми, что сводит к нулю итоговый профит игрока. Верификаторы, кстати, позволяют пользователям отслеживать и подобную статистику.

Фото: unsplash.com/John Schnobrich, rupixen.com, Wes Hicks