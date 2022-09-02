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«Ливерпуль» пропустит в дерби, «Арсенал» остановит «МЮ», а «Реал» снова не сможет обыграть «Бетис»? Топ-тренды на выходные

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Под прицелом главные матчи уикэнда.

Предстоящие выходные обещают подарить зрителям целый ряд топовых матчей: в АПЛ состоится мерсисайдское дерби, а «МЮ» предстоит пройти проверку лихо начавшим сезон «Арсеналом», фанатов итальянского футбола ждет матч двух миланских грандов, а «Реалу» предстоит неудобный домашний матч с «Бетисом».

В общем, посмотреть есть на что. А чтобы подогреть интерес к центральным играм выходных предлагаем несколько вариантов ставок, подкрепленных статистическими трендами.

В Ливерпуле забьют и «красные», и «синие»

«Ливерпуль» пропускает в восьми из девяти последних матчей в АПЛ: поразить ворота банды Клоппа не удалось только «Борнмуту», вынесенному в одну калитку со счетом 9:0. В остальном же как минимум одним мячом в ворота клуба отметились не самые грозные соперники, вроде «Фулхэма» и «Саутгемптона». 

У «Эвертона» схожая ситуация: ставки на голы обеих команд прошли в семи из восьми последних встреч клуба. Учитывая определенные проблемы в игре принципиальных соперников, высока вероятность, что и в дерби футболисты «Эвертона» без голов поле не покинут. 

В двух последних личных встречах команд на «Гудисон Парк» они неизменно играли на ОЗ: в прошлом сезоне «Ливерпуль» оказался сильнее со счетом 4:2, а еще год назад скатали боевую ничью 2:2. 

Поставить на голы обеих команд в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.81 в БК «1хСтавка».

Матч состоится 3 сентября и начнется в 14:30 по МСК.

«МЮ» обыграл «Арсенал» в АПЛ лишь раз за последние четыре года

«Манчестер» после двух поражений на старте сезона реабилитировался и подходит к матчу с «Арсеналом» на серии из трех побед в чемпионате. Правда, лондонцам в этом случае есть чем крыть – парни Артеты и вовсе выиграли все пять матчей текущего сезона. 

В последних восьми личных встречах в рамках чемпионата Англии «Манчестер» одержал лишь одну победу над лондонским клубом: в прошлом сезоне в Манчестере хозяева обыграли «Арсенал» со счетом 3:2 – победный мяч на счету Криштиану Роналду, реализовавшего пенальти. 

«Арсенал» находится в отличной форме, хоть еще и не встречался с серьезными оппонентами в чемпионате – в конце июля в товарняке клуб разбил «Челси» со счетом 4:0, но вряд ли этот результат можно считать показательным. 

Но навязать борьбу хозяевам лондонцы могут, а точнее должны. Поставить на то, что «Арсенал» в предстоящем матче не проиграет можно с коэффициентом 1.51 в «Лиге Ставок»

Встреча состоится 4 сентября в 18:30 по времени Москвы.

В миланском дерби все внимание на второй тайм

В матче «Милан» – «Интер» статистические тренды и вовсе складываются как нельзя лучше. Смотрите сами: 

  • «Милан» пять матчей подряд забивает во втором тайме;
  • «Интер» пропускает во второй половине встречи в шести подряд выездных матчах в чемпионате Италии. 

В личных встречах команд, правда, не все так складно: «Милан» отличился во втором тайме во втором круге прошлого сезона, но до этого не забивал после перерыва долгих пять матчей. 

В прошлом туре, правда, «Интер» умудрил на 90-й минуте пропустить от «Кремонезе», поэтому в то, что их принципиальный соперник сможет пробить ИТБ 0,5 во втором тайме верится. Забрать гол «Милана» после перерыва можно за 1.75 в «Бетсити»

Матч состоится 3 сентября в 19:00 по московскому времени.

«Бетис» – самый неудобный соперник для «Реала» в Мадриде

Можете вспомнить хоть одну команду, которую «Реал» не может обыграть на своем поле пять матчей подряд? К тому же, не может забить на «Сантьяго Бернабеу» в течении пяти личных встреч кряду? Удивительно, но подобную выездную серию в матчах с мадридским клубом выдает скромный «Бетис»: 2 победы, 3 ничьих и 0 пропущенных голов. 

В первых трех турах обе команды исключительно побеждали, однако уровень оппозиции был достаточно сомнительный. Тревожный звоночек для фанатов «Реала» – матч прошлого тура с «Эспаньолом», где мадридский клуб вырвал победу только в конце встречи благодаря гению Карима Бензема. 

В общем, для любителей риска есть пара интересных заходов: 

  1. «Бетис» не проиграет за 2.81 в «Леоне».
  2. ИТ «Реала» меньше 0,5 за 7.90 в PARI

В последний раз футболисты мадридского клуба покидали поле без забитых мячей в мае 2022 года, когда скатали нулевую ничью в Мадриде именно с «Бетисом». Предстоящая встреча состоится 3 сентября в 17:15 по МСК.

Фото: Gettyimages.ru/ Clive Brunskill, Mike Hewitt, Marco Luzzani / Stringer , Angel Martinez / Stringer

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