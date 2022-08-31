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Холанд и Левандовски зажигают в новых чемпионатах: могут переплюнуть самого КриРо

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Статистика против: форварды чаще сдают после переезда из одной топовой лиги в другую.  

Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски будто не почувствовали смену обстановки после летних трансферов: норвежец положил шесть мячей в пяти матчах за «Сити», поляк – четыре в трех играх за «Барселону». Оба выходца из Бундеслиги быстро стали главными претендентами на «Золотую бутсу» в новых чемпионатах, что, впрочем, не стало сенсацией. 

Однако переходы форвардов между топ-клубами разных лиг не всегда проходят так гладко: смена обстановки в свое время заставила забуксовать Давида Трезеге, Радамеля Фалькао, Андрея Шевченко и даже Карима Бензема – в дебютном сезоне в новой лиге ни один из игроков не смог забить больше, чем за последний год в форме прежней команды. 

Потому мы решили вспомнить все переходы форвардов (номинальных центральных нападающих) между топовыми и почти топовыми клубами в XXI веке. Обязательных условий несколько: 

  • игрок должен сменить чемпионат в рамках топ-5 лиг Европы (ситуация ровно как у Эрлинга с Робертом);
  • трансфер должен случиться в летнее трансферное окно – у форварда должен быть целый сезон впереди, чтобы показать себя;
  • форвард не играл в аренде в будущем клубе, как это было у Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

Количество сыгранных матчей учитываем, но поправку на них не делаем, помешали ли игроку травма или проигранная борьба за место в основе. Нас интересует только перфоманс первого сезона в новом (иногда и в старом) чемпионате.

Чаще всего форварды переезжали из Испании в Италию

Всего за 22 года переходов, удовлетворяющих нашим условиям, набралось 55, но учитывать Холанда, Левандовски и Вернера мы не будем – они переехали только в это трансферное окно. Самые распространенные направления для переездов форвардов в рамках топ-клубов – это Испания-Италия (8 футболистов), Англия-Испания и Италия-Англия (оба по семь).

 Ни разу не переходили форварды топ-клубов из Германии в Италию и Францию и из Франции в Германию, а возвращение Вернера стало первым громким переходом нападающего из АПЛ в Бундеслигу. 

Нелюбовь топовых форвардов к Лиге 1 обусловлена долгим отсутствием в ней серьезной по европейским меркам величины, при всем уважении к «Лиону» и «Монако» начала 2000-х: из пяти трансферов лиги на вход четыре – дело рук «ПСЖ». При этом лишь один переход состоялся до 2012 года: Николя Анелька сменил «Реал» на гламурный Париж. 

Больше всех игроков для грандов других топ-чемпионатов предоставил чемпионат Испании: за 22 года 18 раз игроки из Ла Лиги сменили турнир. Меньше всех форвардов переехало из Германии – всего шесть, если брать в расчет Холанда и Левандовски.

Наиболее частый маршрут следования форвардов: «Реал» – «Ювентус». Дважды игроки переходили по прямому маршруту (Криштиану Роналду и Альваро Мората), а один раз игрок направился обратно (снова Мората).

«Перебить» прошлогоднее достижение в новом клубе удалось лишь 18 форвардам, а Мората сделал это дважды

Из 52 переходов лишь 19 раз футболистам в новом клубе удалось переплюнуть прошлогоднее достижение по забитым мячам: для наглядности – это всего лишь 36,5%. Сдал после переезда из Испании в Италию даже КриРо – забил в «Юве» на 16 мячей меньше, чем в последнем сезоне в Мадриде.

Наиболее качественными оказались переезды из Англии в Италию. В обоих случаях смена обстановки пошла форвардам на пользу, и они улучшили свои голеадорские показатели: 

  • Ромелу Лукаку в сезоне-2019/20 после переезда из «МЮ» в «Интер» забил 34 мяча во всех соревнованиях (на 19 больше, чем в Англии);
  • Тэмми Абрахам в сезоне-2021/22 после переезда из «Челси» в «Рому» отметился 25 голами (на 15 больше, чем в составе лондонцев).

Ну а звание «самый неудачный маршрут для нападающего» получают переходы из Серии А в АПЛ: ни один из семи заходов форвардов из Италии в Англии не позволил им улучшить свой прошлогодний результат. Началось все с трансфера Шевченко, а самые свежие примеры – это Лукаку в «Челси» и Криш в «МЮ».

Худший КПД у выходцев из Бундеслиги: сверкнул только Бобби Фирмино, сменивший крепкий на тот момент «Хоффенхайм» на «Ливерпуль».

Левандовский, КриРо и Холанд ушли на пике, а «Зубастик» переехал в Мадрид после провала в «Интере»

Роберт Левандовски провел абсолютно лучший последний сезон в прежнем клубе среди всех 55 форвардов в нашем списке: в сезоне-2021/22 поляк в среднем забивал по 1,08 мячей за игру. Не показатель, а чистый космос! Лева обогнал даже праймового Криштиану, который в последнем мадридском сезоне забил 44 мяча в 44 играх.

С худшими показателями сменил клуб Фернандо Льоренте: в сезоне-2012/13 великан забил всего 5 мячей в 36 играх за «Атлетик», что не помешало летом 2013 года «Ювентусу» приобрести нападающего. Правда, испанец на тот момент был свободным агентом, поэтому почему бы и нет. 

Роналдо в сезоне-2001/02 не смог засиять в «Интере» – 7 мячей в 16 матчах. Бразильца в Италии замучали травмы, но после переезда в «Реал» бразилец выдал один из лучших сезонов в карьере: 29 голов в 44 играх.

Лучший перфоманс после переезда в новый чемпионат показал Криштиану Роналду – в первом же сезоне в футболке «Реала» португалец забил 33 мяча в 35 официальных играх. Второе место по количеству голов за игру в первом сезоне в новом чемпионате занимает Фернандо Торрес – испанец влюбил в себя болельщиков «Ливерпуля», оформив 33 мяча в 46 играх. Правда, отставание от показателей Роналду невероятное – 0,2 гола за игру.

В топ-5 ворвался и старичок Рой Макай – после переезда из испанского «Депортиво» в «Баварию» форвард забивал в среднем 0,7 мячей за игру.

Худший показатель у Луки Йовича: в первом сезоне в составе «Реала» нападающий забил лишь дважды в 27 играх – 0,07 гола в среднем за матч. С тем же успехом мадридский клуб мог подписать Ивана Игнатьева, тот хоть после долгих молчаний разрождается хет-триками.

И Холанд, и Левандовски пока опережают показатели Криштиану: аналитики ждут от норвежца 30 мячей в АПЛ

Норвежец пока забивает в среднем 1,2 мяча за игру в футболке «Сити», поляк – 1,3 в составе «Барселоны». Естественно, удержать заданный темп на протяжении всего длинного сезона, в котором придется играть на два, а иногда и три фронта, – задача не из легких. 

Однако, если не вмешаются травмы, вполне возможно, что кто-то из этой парочки переплюнет сумасшедшие показатели КриРо в «Реале». Аналитики европейской букмекерской конторы Unibet, например, дают чуть меньше 50% на то, что Эрлинг забьет в АПЛ-2022/23 как минимум 30 мячей. И это в дебютном сезоне в Англии! 

В XXI веке это удавалось лишь пяти футболистам: Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Робину ван Перси, Луису Суаресу и Мо Салаху. Ждем оверперфоманса от молодого норвежца? 

От Левандовски ждут чуть меньше результативности: 50% на 27 мячей в Ла Лиге – для этого ему даже не обязательно улучшать прошлогодние показатели. В последних пяти сезонах в Бундеслиги поляк забивал как минимум 27 раз.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

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