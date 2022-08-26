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Пабликбеты: как букмекеры пользуются популярностью исходов среди игроков

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Заиграть, сыграть против или пройти мимо?

Громкие вывески зачастую привлекают к ставкам на спорт совершенно далеких от беттинга людей, чья единственная цель – получить побольше эмоций при просмотре топовых спортивных событий. Не стоит уточнять, что под такими пари зачастую нет ни малейшего фундамента: игрок ставит не на наиболее вероятный исход, а на наиболее приемлемый для него. 

Ну а при просмотре топовых матчей зрителям зачастую хочется одного – как можно большего количества мячей. Потому денежные потоки большинства игроков в каком-нибудь дерби, вроде «Барселона» – «Реал», обязательно будут направлены на тотал больше. При этом неважно, в каких игровых кондициях находятся обе команды и выйдут ли в старте звезды атаки.

Букмекерские конторы это прекрасно понимают и пользуются небольшой хитростью, но о ней чуть позже. Пока разберемся, что такое пабликбеты и как себя вести, встретив их в линии. 

Пабликбеты бывают разные

Пабликбеты – это и есть наиболее популярные среди игроков исходы. Причин возникновения пабликбетов может быть несколько, но мы рассмотрим парочку основных. 

С первой мы уже почти разобрались – это хайповость события, на которые накладываются ожидания толпы: все хотят видеть зрелищный футбол в центральном матче тура, потому проставляют, как правило, тоталы больше. Здесь в дело вступают и крупные СМИ во главе с лидерами мнений: если слышать из каждой колонки о том, какое у «Наполи» в этом году великолепное нападение, то достаточно скоро безоговорочно поверишь в это.

В боксе и смешанных единоборствах многое значит еще и национальность спортсмена: как думаете, хоть один казахстанец поставил на Сауля Альвареса в реванше с Головкиным?! Люди, далекие от спорта и ставок, не слишком хотят разбираться в нюансах и анализе предстоящего события – легче зарядить на земляка и эмоционально провести вечер у экрана. 

Вторая причина – профессиональные игроки, которые выступают лидерами мнений для большого количество более-менее опытных игроков. Просто представьте: каппер дает прогноз на условный матч чемпионата Австрии на аудиторию в несколько тысяч ставочников. Вне прогноза игра привлекла бы в лучшем случае с десяток любителей европейского футбола, а тут происходит настоящий бум бетторского интереса.

Здесь возникает и проблема быстрого «прогруза» коэффициента. Если большие рынки (топовые матчи и события) достаточно устойчивы к денежным потокам, то линию в малопопулярных чемпионатов пошатнуть может и десяток более-менее крупных ставок. Логика проста: чем больше ставят на исход, тем ниже становится на него коэффициент – аналитики букмекерских контор таким образом страхуют себя от ошибок в линиях.

Букмекеры пользуются пабликбетами

Чтобы понять все нюансы отношения букмекеров с пабликбетами, давайте разберемся с маржинальностью контор. Маржа – это комиссия, которую бук вкладывает в каждый исход. Например, шансы Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в очной встрече аналитики оценивают как 50% на 50%, но в линии вы вряд ли встретите две котировки по 2.00. Скорее всего, это будет что-то вроде 1.85 на 1.85. Куда делись еще 0,15? Правильно, в карман букмекеру за предоставленные услуги.

Чем ниже маржа, тем выше коэффициенты – это мы закрепили. БК стараются минимизировать комиссию на самые популярные события, и на это у них есть несколько причин: 

  1. Большие рынки хорошо расписаны западными букмекерами, где работают высококлассные аналитики, а многие (читай все) российские конторы заимствуют их котировки. Шанс найти ошибку или неточность в линии – минимальный, потому можно чуть снизить маржинальность. 
  2. Топовые матчи – лицо букмекерской конторы. На что прежде всего смотрит рядовой игрок? Насколько выгодные коэффициенты бук дает на предстоящий тур АПЛ. Высокие кэфы? Отлично – сотрудничаем. Некоторые букмекеры, например, и вовсе предлагают в каждом туре несколько матчей с нулевой маржой. 

Но что же делать букмекерам, если они понимают, что игроки в любом случае будут ставить на исход, потому что о нем ну уж слишком часто говорят в СМИ? Правильно, повысить маржу. В случае с пабликбетом рядовому игроку совершенно плевать, дадут ему 1.75 на ТБ 2,5 или 1.60 – он все-равно заключит это пари. Ну а чем больше маржи, тем больший процент от денежных вливаний останется в букмекерской конторе, если исход сыграет. 

Как поступать с пабликбетами игрокам?

Если игрок понимает, что перед ним очевидный пабликбет, то у него три варианта: смириться, сыграть против и пройти мимо. Постараемся разобраться с каждым подходом. 

1. Заигрывать не стоит по одной простой причине: риски ставки становятся неоправданно высокими. Представьте, что опираясь на вероятность исход должен котироваться на 1.85 (850 рублей чистой прибыли в случае победы), но в линии на него дают всего 1.60 (600 рублей чистой прибыли). Шансы на то, что ставка не зайдет в обоих случаях одинаковы, но игрок теряет 30% возможной прибыли. Стоит ли оно того? Скорее всего, нет. 

Но есть один лайфхак: если ставочник действительно уверен в исходе встречи и подозревает, что тот может стать пабликбетом, заключать пари стоит сразу же после завершения тура – коэффициент по ранней линии вряд ли были подкорректированы аналитиками. 

2. Играть против пабликбета стоит лишь в том случае, если игрок уверен в противоположном исходе. Слепо заигрывать «обратки» к каждому пабликбету – заведомо минусовый подход. 

3. Пройти мимо. Одно из самых разумных действий – просто отказаться от ставки по заниженным коэффициентам. 

На всякий случай закрепим: нельзя сказать, что пабликбеты – это заведомо проигрышные пари. Вполне возможно, что на дистанции ставки на них даже покажут высокую проходимость, но основная претензия в том, что при равных рисках игрок недополучает прибыль за счет увеличения маржи букмекера.

Помните, что ставки – это лишь развлечение, а не способ заработка. Получайте эмоции от каждого пари и не попадайтесь на уловки букмекера!

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, XinHua; East News/Frank Molter/dpa, Joe Camporeale-USA TODAY Sports/Sipa USA

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