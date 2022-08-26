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Менхенгладбах станет проблемой для «Баварии»? «Вулверхэмптон» продолжит серию без побед? Топ-тренды на выходные

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Традиционный дайджест перед футбольным уикендом.

Насыщенный футболом август подходит к концу, а значит большинство команд главных европейских лиг уже вкатилось в сезон: подошла к концу квалификация еврокубков, во всех топ-5 чемпионатах сыграны как минимум два тура, а некоторые клубы уже успели стартовать в национальных кубках. 

По традиции обращаем внимание на топовые статистические тренды на матчи предстоящего уикенда. 

«Боруссия» Менхенгладбах едет в гости к «Баварии»

В прошлом сезоне «Боруссия» стала настоящим кошмаром для чемпиона Германии: унизительный разгром в Кубке Германии (5:0), гостевая победа в Мюнхене (2:1) и боевая ничья в Менхенгладбахе (1:1) – немногие клубы могут похвастаться двумя победами и ничьей после трех встреч с мюнхенцами. 

«Боруссия» исторически неплохо показывает себя в личных встречах с «Баварией». Последние 10 матчей в Бундеслиге выглядят следующим образом: 

  • 5 побед «Боруссии» против 4 у «Баварии»;
  • в 9 из 10 играх «Боруссия» забила «Баварии»;
  • 3 из 4 побед «Бавария» одержала с преимуществом как минимум в четыре мяча. 

Выходит, у менхенгладбахцев в матчах с «Баварией» есть два пути: либо сенсационно отобрать очки у чемпиона, либо проиграть разгромно. 

Учитывая тот факт, что «Боруссия» в последних 23 играх в рамках Бундеслиги покинула поле без забитых мячей лишь однажды (0:6 от «Боруссии» из Дортмунда), присмотреться стоит к заходу на гол менхенгладбахцев в предстоящем матче. Справедливости ради отметим, что мюнхенцы находится просто в сумасшедшей форме, пропустив всего один мяч в трех стартовых турах чемпионата Германии. Но «Боруссия» – это всегда особый случай. 

Поставить на ИТ хозяев больше 0,5 можно с коэффициентом 1.50 в «1хСтавке».

Для любителей риска есть агрессивный заход на Х2 в матче: «Боруссия» не проигрывает в четырех подряд очных встречах команд (3 победы, 1 ничья), плюс в последних 13 официальных матчах клуб из Менхенгладбаха потерпел лишь одно поражение – оступились дома с «Кельном». 

На то, что «Боруссия» не проиграет в «Мелбет» дают коэффициент 4.94.

Матч состоится 27 августа в 19:30 по времени Москвы. 

«Альмерия» должна дать бой «Севильи»

«Альмерия» принесла с собой в Примеру тренд, который продолжает заигрывать и в «вышке»: клуб забивает в 11 матчах подряд, в том числе в домашнем встрече с мадридским «Реалом» – хозяева в том матче вышли вперед уже на шестой минуте встречи. В прошлом году «Альмерия» играла в Сегунде, потому ее статистика не столь показательна, но все же клуб покинул поле без забитых мячей лишь восемь раз за сезон (четыре из них были домашними). 

Ну а оборона «Севильи» далека от идеала: клуб пропустил в 21 матче прошлого чемпионата, а в этом сезоне не смог оставить ворота в неприкосновенности в домашнем матче с «Вальядолидой», а в гостях у «Осасуны» и вовсе получил два гола. 

На личных встречах команд заострять внимания попросту нет смысла: в 2021 году они встречались в Кубке Испании. Тогда «Севилья» победила со счетом 1:0, но после промоушена «Альмерия» обросла мясом и представляет из себя заметно более грозного соперника. В чемпионате клубы в последний раз играли в далеком 2015 году. 

Поставить на ИТ «Альмерии» больше 0,5 можно с коэффициентом 1.50 в «Бетсити»

Матч состоится 27 августа в 23:00 по времени Москвы.

Черная полоса «Вулверхэмптона» 

«Вулвз» не могут выиграть уже десять игр подряд в АПЛ: серия началась как раз с поражения от «Ньюкасла» на выезде – 0:1. С тех пор клуб потерпел еще шесть поражений, а оставшиеся три матча завершились ничьей. «Ньюкасл» наоборот неплохо закончил прошлый сезон, хоть и немного забуксовал на старте текущего: пять матчей без поражений, в трех из них клуб одержал победы, в том числе над «Арсеналом» – 2:0. 

Что же касается личных встреч, тут «Вулверхэмптон» выиграл всего одну из шести последних игр. Поставить на то, что «Ньюкасл» не проиграет можно с коэффициентом 1.46 в «Леоне»

Самое интересное, что четыре из шести последних встреч клубов закончились со счетом 1:1. На повторение результата в предстоящей встрече дают 5.60 в «Лиге Ставок».

Матч состоится 28 августа в 16:00 по времени Москвы.

«Торино» Миранчука ждет сложный выезд

Алексей Миранчук ярко дебютировал в составе «Торино», отметившись забитым мячом в первом же матче в составе туринцев. Правда, российский полузащитник получил повреждение, поэтому вряд ли поможет туринскому клубу в матче против «Кремонезе». 

Ну а выезд «Торино» ожидает не из легких: «Кремонезе» не проигрывает дома в 15 из 16 последних официальных матчей, и это при условии, что поражение «Асколи» уже ничего не значило с точки зрения турнирных амбиций клуба в Серии Б. Сезон в «вышке» новичок начал с двух поражений, но достаточно бодро смотрелся на выезде с «Фиорентиной» и «Ромой» – далеко не самыми слабыми командами чемпионата.

В прошлом сезоне «Торино» одержал всего пять побед на выезде, что наглядно показывает проблемы клуба при игре на чужом поле. Например, туринцы в гостях проиграли «Дженоа» и «Специи», покинувшим высший дивизион по итогам прошлого чемпионата. 

Поставить на то, что «Кремонезе» не проиграет в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.59 в «Лиге Ставок»

Матч состоится 27 августа в 19:30 по МСК.

Фото: REUTERS/TONY OBRIEN; globallookpress.com/Irina R. Hipolito, Claudio Grassi, Moritz Mueller

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