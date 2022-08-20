Стратегии ставок: путь к успеху или утопия?

Разбираемся с одним из самых противоречивых явлений в беттинге.

Стратегии ставок вызывает у игроков противоречивые эмоции: одни считают, что 99% из них непременно уведут игрока в минус, другие же активно наигрывают систему за системой в надежде найти наиболее прибыльную. Тем не менее, поисковые запросы с стратегиями ставок на спорт все еще остаются одними из самых популярных в беттинговой сфере, а значит они до сих пор востребованы среди ставочников.

Так где же правда? Начнем с того, что в этом случае не совсем правильно обобщать: некоторые стратегии действительно вызывают много сомнений, но есть и те, что ситуативно могут быть полезны. Давайте разбираться по порядку.

Стратегии полезны для знакомства с беттингом

Новички не всегда понимают, что ставки на спорт так или иначе требуют дисциплины. Нет, если вы ставите раз в месяц исключительно на те матчи, которые смотрите в лайве, то можно совсем не запариваться. Однако если беттинг – это ваше хобби, то ответственное отношение к нему поможет избежать лишних и необязательных поражений.

Каждая стратегия подразумевает дисциплинированный подход к игре: у игрока формируются базовые понятия о беттинге, в большинстве случаев он начинает пользоваться фиксированным флэтом и начинает анализировать матчи (с разной степенью дотошности). К игроку приходит осознание, что пари – это системное занятие.

При этом не стоит злоупотреблять «игрой в стол»: иногда ставочники для обкатки стратегии заключают пари на бумаге. Проверить на жизнеспособность подход таким образом можно, но стоит понимать, что ставки на бумаге и ставки на реальные деньги – это не совершенно разные вещи в плане восприятие беттинга. Потому лучше обкатывать стратегии, выделяя на этой небольшой банк – заодно проверите себя на стрессоустойчивость.

Для оценки стратегии советуют заключить как минимум 100 ставок – если подход показывает минус на этой дистанции, то от него можно смело отказываться.

Стратегии имеют срок годности

Будьте аккуратнее со стратегиями, которые лежат в свободном доступе на каждом втором сайте. Причин для этого есть несколько:

если ими делятся бесплатно и настолько открыто, скорее всего, они не так уж хороши;

результаты любой стратегии можно «нарисовать» в Экселе, а на проверку каждой уйдет около сотни ставок – игрок рискует погрязнуть в обкатке популярных стратегий;

букмекерским конторам не нравится, когда игроки их обыгрывают, поэтому уязвимости, на которых строились большинство популярных стратегий, уже давно решены.

Со временем меняется все: развиваются букмекерские конторы, меняется регламент и специфика тех или иных лиг и соревнований, потому в 2022 году стратегии вряд ли могут рассчитывать на долгую жизнь. Футбольная лига, которая еще пару лет назад была «верховой», то есть показывала высокую проходимостью ставок на ТБ, сегодня может не блистать результативностью. Яркий тому пример – Ла Лига: в чемпионате Испании еще с десяток лет назад забивали около трех мячей за игру, а в прошлом сезоне средний тотал оказался равен 2,5.

Не стесняйтесь разрабатывать собственные стратегии

По большому счету, любой подход к ставкам можно считать стратегией, будь то пари по статистическим трендами или «догон» на ничью в периодах в КХЛ. Помните, что каждую стратегию них можно усовершенствовать и доработать под себя – ограничить ставочника может только собственная фантазия. В 2022 году с развитием продвинутой статистики и обилием информации в сети у игрока появляется больше возможностей для аналитики: xG в футболе, Corsi в хоккее, эффективность подачи в теннисе... Сиди, анализируй, обкатывай.

Будьте аккуратны лишь с финансовыми стратегиями: все они, кроме флэта, всегда связаны с высокими рисками, к которым большинство игроков не готовы. А это чревато тильтом, потерей концентрации, необдуманными ставками и в лучшей случае потерей интереса к беттингу.

Помните, что ставки на спорт – это хобби, а не способ заработка. Поиск собственной стратегии – это очередное упражнение для оттачивания остроты ума и попытка минимизировать финансовые издержки своего хобби.

Фото: unsplash.com/John Schnobrich, rupixen.com, Richard Boyle