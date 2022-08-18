Российские БК предлагают игрокам поставить на песапалло и кабадди. А что это за виды спорта?

Разбираемся с самыми необычными дисциплинами в линиях.

Листая линию букмекерской конторы порой можно словить себя на мысли «А это точно профессиональный спорт?». Букмекеры открывают линии на столь локальные и малоизвестные дисциплины, что рядовой игрок даже не представляет, что они из себя представляют, не говоря уже о регламенте соревнований.

Давайте разбираться с самыми неожиданными и экзотическими линиями российских букмекеров, а также их росписью и лимитами – какие дисциплины действительно играбельны, а какие открыты чисто для галочки.

Спидвей

Спидвей выделяется среди других мотогонок своей динамичностью: на старт выходят всего 4-6 спортсмена, а победитель чаще всего определяется после четырех кругов длиной до 400 метров. Летом катают на гаревом покрытии (оно используется для беговых дорожек) или траве, зимой – по льду. Зрелищности соревнованиям добавляют и частые падения участников, но средняя скорость мотоцикла в заездах около 70 км/ч, поэтому летальные случаи крайне редки.

Профессиональный статус дисциплина получила в далеком 1920 году, а первые чемпионаты мира стали проводиться с конца 30-х. Спидвей был достаточно популярен в Советском союзе, а местные спортсмены неплохо выступали на международной арене: например, Раиф Саитгареев в 1990 году выиграл чемпионат Европы по спидвею на траве.

В линиях российских букмекерских контор спидвей представлен в основном польскими турнирами, где спорт получил наибольшее развитие, и главными европейскими и мировыми соревнованиями.

Роспись, при этом, достаточно разнообразная: в низкоранговых соревнованиях есть линия только на победителя, а в более статусных турнирах можно поставить и на сравнение спортсменов – кто быстрее окажется на финише.

А вот лимиты символические: максимум – около 100 тысяч рублей, но в среднем всего пара тысяч.

Где можно найти: «1хСтавка», «Олимп».

Парусный спорт

Парусный спорт – это гонки на яхтах, которые зародились в далеком XVI веке в Нидерландах, а с 1900 года входят в программу летних Олимпийских игр (не был представлен лишь в 1904). Несмотря на свою экзотичность, дисциплина дико популярна буквально во всех странах, которые имеют доступ к морю. Лидеры по количеству золотых медалей на ОИ – британцы, но в медали заглядывали и Китай, и Израиль, и Эстония, и даже Багамские, Виргинские и Антильские острова.

В линиях БК дисциплина представлена скромно, но в этом случае необходимо учитывать сезонность вида спорта. Сейчас, например, лучшие сборные мира готовятся к Гран-при Дании.

Роспись достаточно скудная – только на итогового победителя и результат самой гонки. Лимиты тоже недалеко ушли: на явного фаворита зарядить дадут максимум 10 тысяч.

Где можно найти: «1хСтавка», «Мелбет», BetBoom, «Балтбет».

Фрисби

Фрисби превратился из пляжного развлечения в профессиональный (ну почти) спорт буквально за несколько десятков лет: в 1950-х годах летающая тарелка была изобретена, а уже в 1975 году состоялся первый профессиональный турнир в США. Командный фрисби похож на смесь гандбола и американского футбола: игроки бросают друг другу тарелку, при этом перемещаться с ней в руках нельзя. Если игрок ловит снаряд в зоне соперника, то его команде начисляется балл.

Развитие фрисби настолько впечатлило спортивных функционеров, что ходили слухи о включении дисциплины в программу летних Олимпийских игр 2020 года, но не сложилось. Однако в ближайшем будущем появление сборных по фрисби на ОИ вполне возможно – олимпийский комитет открыт к экспериментам.

В российских БК в данный момент можно найти лишь линию на американский турнир Ultimate Ultimate Disc League. Роспись тоже не впечатляет: поставить можно на исход, фору и тоталы. А вот лимиты для не самого популярного вида спорта просто топовые: на исход можно зарядить больше 100 тысяч рублей, на тотал – больше 10 тысяч.

Где можно найти: «Фонбет», PARI, «Балтбет».

Песапалло

Песапалло – это разновидность бейсбола, изобретенная в Финляндии. Главная отличительная черта песапалло в том, что мяч подающим бросается вверх в районе приема, а в остальном правила достаточно идентичны.

Финский бейсбол даже один раз был представлен на Олимпийских играх – в 1952 году в Хельсинки песапалло явился зрителям в качестве показательного вида спорта. Правда, не слишком помогло: дисциплина получило распространение лишь в странах Скандинавии и в регионах, где проживают скандинавские диаспоры (Германия, Австралия, отдельные регионы Канады), плюс в последние годы неплохие результаты показывают индийские и бангладешские игроки.

Главное соревнование – Кубок мира, который впервые был организован в 1992 году и проводится каждые три года. Интересно, что за 20 лет ни одной сборной не удалось сместить финнов с первого места ни в одном разряде (а есть мужской, женский и смешанный).

В линиях БК можно найти только матчи Кубка мира и главного клубного соревнования – Superpesis. Поставить, правда, можно только на исход, в том числе ничейный. Лимиты неплохие – на фаворитов поставить можно больше десяти тысяч рублей, но в среднем не больше пяти.

Где можно найти: Winline, «Олимп».

Кабадди

Кабадди представляет из себя смесь пятнашек и борьбы. Дисциплина получила профессиональный статус в начале 2000-х годов, а в 2004 прошел первый чемпионат мира. Распространена в странах Юго-Восточной Азии, ну а самая доминирующая сборная – Индия, которая выиграла все семь чемпионатов мира.

Тезисно о правилах:

площадь разделена на две зоны с разделительной линией;

нападающий после пересечения линии соперника должен непрерывно кричать «Кабадди», дотронуться до игрока соперника, а затем вернуться к себе на половину. Если нападающему это удалось, то игрок, которого «замаяли» покидает игру;

если нападающий перестал кричать «Кабадди», защищающиеся имеют право его схватить, после чего право на атаку переходит к ним.

В линиях БК можно найти только главные международные турниры, вроде чемпионатов мира и Мэйджор лиг (главных клубных турниров). Поставить можно на исходы, тоталы и форы. Лимиты на удивление весьма приличные – на фаворита можно поставить больше 50 тысяч рублей.

Где можно найти: «Леон».

Фото: globallookpress.com/Raja Imran, Otto Kasch, Marcin Karczewski, Simon Hastega; commons.wikimedia.org