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Пять очевидных (и не очень) фишек для ставок в лайве

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Когда дорога каждая секунда.

Любители ставок на спорт прекрасно понимают, что пари в лайве заметно отличаются от ставок в прематче. Во-первых, у игрока минимум времени на анализ события. Во-вторых, решения нужно принимать максимально оперативно: измениться может как выгодный коэффициент, так и положение дел в матче – в условных баскетболе и гандболе счет может меняться каждые несколько секунд. 

Потому для максимально комфортной игры в лайве игроку просто необходимо пользоваться всеми фишками и нюансами, способными хоть сколько-нибудь сэкономить для них главный ресурс – время. О них сегодня и поговорим.

Навигация по линии букмекерских контор

В каждой легальной букмекерской конторе есть две ключевые функции, способные минимизировать время поиска нужного события: 

1. Избранное. Игрок может добавить в избранное любое событие из прематча или лайва, получив к нему быстрый доступ из главного меню. 

Представим ситуацию: вы решили поставить на матч в лайве, но перед этим хотите убедиться в том, что статистика прошлых встреч подтверждает ваши догадки. Свернули приложение БК, открыли статистику, полистали ее, убедились в своей правоте, вернулись в приложение, а оно сбросило данные. Искать событие заново в линии? Слишком долго для лайва. 

Именно поэтому лучше всегда добавлять в избранное заинтересовавшие вас матчи. 

2. Поиск по событиям. Заметно сокращает время поиска нужного матча: заходите в поиск, вводите название команды или  чемпионата и вуаля – перед вами линия на него. И не нужно тратить несколько кликов, чтобы добраться до условного чемпионата Беларуси по хоккею. 

Обе функции не станут откровением даже для новичков БК, но проблема в том, что подавляющее большинство игроков недооценивают их прикладное значение, особенно при игре в лайве. 

Пользуйтесь фиксированными ставками

Функционал достаточно прост: игрок в настройках устанавливает несколько фиксированных сумм, которые сможет использовать в быстром доступе при заключения пари. По большому счету, достаточно всего три слота: 

  • флэт для обычной ставки;
  • половина флэта для рискованной ставки;
  • пара флэтов на случай, если нашел ну уж слишком привлекательный вариант в линии.

Возможность удобна даже для ставок в прематче (вводить каждый раз условные 500 флэта – слишком муторно), а в лайве приобретает первостепенное значение – пока игрок будет набирать три-четыре цифры, коэффициент может просесть настолько, что исход попросту станет непривлекателен.

Функционал есть во всех российских легальных БК, кроме «Спортбета». Так что берем на заметку.

Ставки в один клик

Более рискованная вариация фиксированных ставок: игрок заранее устанавливает размер ставки, а пари заключается сразу после клика на исход, что рождает просто кучу возможностей для факапа. Листал линию и случайно тыкнул пальцем на исход? Заключил пари. Забылся и решил проверить, какие лимиты дает букмекер на интересующий тебя матч? Заключил пари.

Но в лайве возможность экономит пару важных секунд, поэтому риск можно считать оправданным. 

Функционал можно найти в большинстве российских контор: «1хСтавка», «Мелбет», BetBoom, Pari, «Астрабет», Tennisi, «Марафон», «Фонбет», «Лига Ставок», «Зенит», «Спортбет».

Соглашайтесь с изменением коэффициентов

Коэффициент при заключении пари в лайве постоянно меняется, а букмекер не принимает ставку по измененным котировкам. Приходится несколько раз подтверждать одно и тоже пари, а в этих условиях об экономии времени не может быть и речи. 

Справиться с этим достаточно просто: идем в настройке, кликаем на «Принимать коэффициенты при повышении» (если не принципиально, то можно выбрать и «Всегда принимать при изменении») и больше таких проблем у нас не должно возникнуть.

С принятием любых изменений я бы был поосторожнее. Коэффициент может в секунду упасть на несколько десятых (например, если одна из команд забила) и потерять свою привлекательность для игрока, а пари уже заключено. 

Кэш может замедлять работу приложения

Приложения букмекерских контор, так же как и любые другие, хранят кэш-данные. Накапливаясь, они могут замедлять быстродействие приложения: скорость открытия страниц, скорость принятия ставки и так далее. Стандартная техническая проблема. 

Выход достаточно прост: раз в месяц стабильно чистите кэш приложения, и ваше приложение будет работать в оптимальном режиме. 

Главное помните, что зависания и падение скорости работы могут быть связаны и с другими факторами, например, самим смартфоном.

Фото: unsplash.com/Priscilla Du Preez

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