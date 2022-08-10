Абаскаль заставил поверить в «Спартак»: шансы на чемпионство москвичей выросли в два раза

На финиш в тройке дают больше 50%.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» не котировался как один из фаворитов на чемпионство в РПЛ ни экспертами, ни аналитиками. Оно и понятно, результаты московского клуба в последние четыре года не впечатляют: второе место в сезоне-2020/21, остальные три розыгрыша чемпионата России «Спартак» заканчивал вне топ-3 (дважды даже вне зоны еврокубков).

Назначение Абаскаля было приняло со скепсисом, а разгромное поражение от «Зенита» в Суперкубке не добавило баллов в копилку московского коллектива. И вот спустя четыре тура «Спартак» — один из лидеров турнирной таблицы, а шансы на чемпионство клуба выросли почти в два раза.

Еще в июне «Спартак» и «Локо» имели равные шансы на чемпионство

На чемпионство «Спартака» перед стартом сезона букмекерские конторы давали коэффициент 15.00, что составляет около 6% вероятности. Примерно те же шансы на титул имели «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА — по мнению аналитиков именно московские клубы должны были разыграть между собой места со второго по пятое.

В очередном успехе «Зенита» практически не сомневались — 75% на пятое подряд чемпионство питерского клуба.

После четырех туров баланс сил заметно пошатнулся. Да, «Зенит» все еще главный фаворит чемпионской гонки, но неубедительный старт питерцев снизил их шансы на 10%.

Шансы «Спартака» и ЦСКА, занимающих первые две строчки в турнирной таблице, выросли почти в два раза. На то, что московские клубы по итогам сезона окажутся в тройке и вовсе дают около 50%. Да, оценки все еще достаточно скептические (11% — не самая выдающаяся цифра), но динамика очевидная.

Провал «Локо» на старте убил веру в клуб: 6% на чемпионство превратились в 0,5% (больше, например, у «Ростова»), а на попадание в тройку дают всего 5% — меньше, чем на победу в чемпионате перед первым туром.

Ну а в подвале турнирной таблицы все достаточно стабильно: по 50% на прямой вылет из РПЛ имеет «Урал», «Торпедо» и «Факел» — Воронеж влюбляет в себя, но результаты пока оставляют желать лучшего.

«Спартак» постепенно превращается в фаворита

На фоне успехов клуба интересно проследить за тем, как меняются коэффициенты на победу «Спартака» в матчах РПЛ по ходу сезона: в первом туре, например, москвичей котировали как аутсайдеров выездного матча с «Ахматом». Давайте сравним котировки с прошлым сезоном, где «Спартак» занял 10 место.

Интересно, что возросшая вера букмекерских контор практически не связана с текущими успехами клуба: по линии открытия матча с «Краснодаром», например, москвичи котировались примерно на те же 2.18.

На победу «Спартака» в домашнем матче с «Сочи» букмекерская контора «1хСтавка» дает коэффициент 1.93. Гости пока не слишком впечатляют на выезде: разгром от ЦСКА, ничья с «Химками»... Самое время взять реванш за два поражения в прошлом сезоне?

Да, у «Спартака» не самый сложный календарь на первые туры, хотя выезд в Грозный уж точно не назовешь легкой прогулкой, но и игра, и результаты клуба на старте сезона вполне способны убедить, что при Абаскеле коллектив будет бороться за самые высокие места в России — аналитики уже впечатлились.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Александр Вильф, Алексей Филиппов