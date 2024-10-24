Странные цифры «Барсы» и «Баварии»: обе забили очень быстро, на три гола хозяев до перерыва было лишь 8%

Предсказуемые расклады с голами сбылись слишком быстро.

«Барселона» разгромила «Баварию» 4:1 – неожиданно по счету, но многие ожидания по матчу сбылись. Самое странное, что удивили предсказуемые вещи – некоторые из них свершились слишком быстро.

Внимание к цифрам.

Нет странности в голе «Барсы» в первом тайме. Но на первой минуте?

После легендарных 2:8 от «Баварии» «Барса» встречалась с ней еще четырежды – и каждый раз было печально: 0:3, 0:3, 0:2, 0:3. Серия без забитых голов в этих матчах никак прерываться не хотела, а теперь Рафинье хватило 57 секунд, чтобы это сделать и открыть счет.

На гол хозяев до перерыва давали крепкие 1.74. Но зашло это в тот момент, когда в игре даже минута не прошла. Вот же повезло!

Нет странности в одном голе «Барсы» до перерыва. Но сразу три? Не больше 8%

Кто брал ТБ2,5 голов «Барселоны» – возрадовался уже до перерыва: прошли 3.32. А за матч сыграл даже коэффициент 7.40 – так котировались 3,5 голов «Барсы».

Но что насчет трех мячей каталонцев в первом тайме? Ведь он закончился со счетом 3:1. ТБ2 на их мячи предлагался за 12.75, что составило около 8% вероятности. И ведь прошло!

Что забьют и «Барса» и «Бавария» – ждали. Но еще до середины первого тайма?

На гол «Барсы» в матче было 1.14, на мяч «Баварии» – столько же. А «обе забьют» котировалось за 1.34 – 75% вероятности. Конечно, это читалось.

Но голами они обменялись уже к 18-й минуте – Харри Кейн ответил на мяч Рафиньи. А могли бы это сделать и до десятой– ведь Кейн забил и раньше, но из-за микроскопического офсайда гол отменили.

Верх точно предсказывался. Но лишь за 36 минут?

С такой вывеской ТБ2,5 шли как и «обе забьют» – с теми же 1.33 или 1.34. С коэффициентами поинтереснее были уже тоталы вроде ТБ3,25 или ТБ3,5.

Но стандартный верх зашел всего за 36 минут – забил Роберт Левандовски, стало 2:1. Конечный итог – 4:1, так что прошли ТБ4,5. Коэффициент на это был не гигантский – 2.88.

Гол Рафиньи можно было предсказать. Но три?

Более вероятным автором гола «Барселоны» был только Левандовски – 2.15, а на точный удар Рафиньи давали 3.20. В итоге бразилец оформил дубль на 45-й минуте, а хет-трик – на 56-й.

В предматчевых раскладах мелькали коэффициенты на гол или на ассист Рафиньи. Хет-трик, вероятно, не предсказывал никто. Хотя для самого Рафиньи он уже второй в сезоне – первым в последний день лета пострадал «Вальядолид».

Коэффициент на точный счет шел от 29.00 до 46.00, хотя едва ли кто-то такими цифрами воспользовался. Действительно, по голам «Барселона» и «Бавария» не удивили – разве что счетом. Но распределились мячи интересно. И для зрелища вышло как надо.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /David Ramos; IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Niebergax EP_JNL/Global Look Press