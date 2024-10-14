Мы уговорим вас посмотреть Германию – Нидерланды: они забивают друг другу как никто из топ-сборных

Три гола и больше – в 71% матчей.

Матчи сборных нравятся далеко не всем, не спасают даже громкие вывески, где топ-сборные играют друг с другом в Лиге наций. Но в понедельник в Мюнхене встретятся Германия и Нидерланды – а их игра обязана притянуть к экранам.

Они всегда много забивают в очных матчах и именно между собой играют гораздо ярче, чем с другими топами. Сейчас докажем.

Более 70% матчей Германии и Нидерландов – с тремя голами и более

Возьмем историю с 1992 года, когда уже больше не было деления на ФРГ и ГДР. С тех пор немцы и голландцы встречались 17 раз. В 12 играх было забито три гола и больше, а в семи – минимум четыре. Матчей, где забивали обе команды, было 13. Очень соблазнительная статистика для ожидания зрелища. Только за последние шесть лет они пару раз сыграли 2:2, по разу – 2:3 и 2:4.

Четыре низовые игры из пяти были товарищескими, еще одна – это ничья 1:1 на Евро-2004. В других матчах – нетоварищеских (Лига наций, Евро, квалификация Евро), а таких было семь – стандартно не менее трех голов. Ну красота же!

Что еще интересно – Германия из 19 матчей Лиги наций отыграла всухую всего дважды! Это были 0:0 с Францией шесть лет назад и 5:0 с Венгрией в этом году. В остальных играх она неизменно пропускала хотя бы гол. Причем не только от топов, а от таких соперников, как Венгрия, Украина, Швейцария и Босния и Герцеговина.

А у голландцев длится 14-матчевая голевая серия. Последний раз они не забивали боснийцам в октябре 2020-го. Всего у Нидерландов только два матча без голов в 19 играх Лиги наций. Помимо игры с Боснией – это 0:1 с Италией.

Да и вообще, если брать все игры, даже товарищеские, у голландцев из последних 22-х не было мячей только в ворота французов на Евро-2024 (0:0), а до этого они не забивали снова им же в начале 2023-го (0:4 в квалификации к Евро).

С другими топ-сборными Европы верхов у голландцев – не более 50%

С 1992 года в 71% матчей Германии и Нидерланды происходит не менее трех мячей, в 76% – они забивают друг другу. В подтверждение тому, как они рады настрелять голов именно во встречах между собой, мы выделили еще пять европейских топ-сборных и отследили – какой процент там.

Это матчи с Англией, Испанией, Италией, Францией и Португалией с того же 1992 года, включая товарищеские.

Верхами заканчивались 50% игр Нидерландов против Испании и Франции, ценнее смотреть на статистику с французами – там было всего 16 матчей, а с испанцами – лишь шесть. Против Англии – 46% (13 игр).

Также Нидерланды провели с начала 1990-х по 12 матчей против Италии и Португалии. Там тоже куда ниже половины – 42% против итальянцев и всего 33% против португальцев (с ними только четыре игры были верховыми). Конечно, все это не идет ни в какое сравнение с 71% против немцев.

По «обе забьют» больший процент у игр с Англией – 69%, поближе – с Италией (58%). С Португалией все так же невысоко – 42%. До 76% против немцев совсем далеко.

У Германии есть близкий по результативности соперник, но и матчей гораздо меньше

Подсчет по той же схеме и у немцев. 67% верховых матчей было сыграно против Португалии – шесть из девяти. Причем выдают шоу они всегда на крупных турнирах – верх не зашел всего однажды в шести матчах на ЧМ и Евро. Но все же есть разница с 71% против голландцев, с которыми немцы играли почти в два раза чаще.

С остальными не так весело – по 15 матчей с Англией и Францией, где 47% верхов против англичан и 40% против французов. С Италией только пять верховых из 16-ти (31%), а с Испанией – всего три из 12-ти (25%).

С «обе забьют» такая же картина – как и у голландцев, где чаще он проходит против Англии (60%). В пределах 56% – матчи против португальцев, итальянцев и испанцев. А вот с французами лишь в трети игр забивали и они, и немцы.

В общем, у Германии самый зрелищный топ-соперник – это Нидерланды, а у Нидерландов – Германия. Мы уговорили вас посмотреть эту игру?

Вероятность голов в ближайшем матче очень высока

Тут нечему удивляться. Очередной верх (ТБ2,5) букмекеры оценивают в 68% вероятности, давая ему коэффициент 1.48, так что уже ТБ3 идет за 1.80. С «обе забьют» примерно та же история – 65%, это 1.53.

В голе немцев они вообще не сомневаются – 91% (1.10), да и забитый мяч голландцев вполне вероятен – 75% (1.33).

Тем интереснее сравнить цифры с реальностью. У Германии нет ни Кая Хавертца, ни Джамала Мусиалы, но есть разыгравшийся Дениз Ундав с восемью голами во всех турнирах за половину осени. Возможно, ему будет попроще – голландцы не смогут рассчитывать на дисквалифицированного Вирджила ван Дейка.

Голландцы и немцы наверняка не подведут нас в понедельник, 14 октября. Матч – в 21:45 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages /Lars Baron, Alex Grimm